Virtual Reality im Unternehmen & Arbeitsplatz der Zukunft 2018: Lernen Sie von den Top 25 Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum

(press1) - 17. Oktober 2018 - Am 5. und 6. Dezember findet in Frankfurt die deutschsprachige Fachtagung für Führungskräfte "Virtual Reality im Unternehmen & Arbeitsplatz der Zukunft 2018" im Fleming's Conference Hotel statt. Hier treffen sich die Entscheidungsträger der bedeutendsten Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum um sich zu Themen rund um Virtual, Augmented und Mixed Reality in der Unternehmenspraxis und dem Arbeitsplatz der Zukunft auszutauschen.



Referenten die ihre Best Practices vorstellen sind Führungskräfte und Praktiker aus Unternehmen wie Daimler, Deutsche Bahn, Volkswagen, Döhler, Siemens, Stihl, Ortlos, Magna Steyr, Roche, TÜV Süd, Otto, Audi, Stadt Wiesbaden, EXP360, Schweizerische Bundesbahnen, Ford, WeAre, Lilly, Roche, Stegerer Metallbau, Klöckner, Virtual Dimension Center VDC Fellbach und viele mehr.



Zum Beispiel stellt Jochen Eberle, Projektleiter Collaboration@MB Vans bei Daimler, seine Erfahrungen zur Einführung von Smart Glasses vom Inkubator bis hin zum produktien Einsatz vor,

Franz Weghofer, Project Lead Smart Factory bei Magna Steyr und Ivan Redi, Design Director bei ORTLOS Space Engineerin,g stellen "Meeting Spaces" (Preisträger des German Design Awards 2019) vor, welches durch einen immersiven Raum mit unterschiedlichen Kollaborationsmöglichkeiten eine ganz neue Art der Zusammenarbeit ermöglicht,

Diana Winzer, Senior Project Lead bei Otto wird über Office Design als Katalysator für Kulturwandel in Unternehmen sprechen und

Marbod Lemke, Abteilungsleiter Internationale Training Services bei Andreas Stihl zeigt anhand der preisgekrönten AR und VR Lernprojekte AR 2 GO und Motorsägensimulator die Wirksamkeit von VR/AR im Training.



Mehr als 25 Beiträge sorgen für spannende zwei Tage, außerdem können sich die Teilnehmer auf der begeitenden Fachausstellung über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich Virtual und Augmented Reality sowie die innovativsten Lösungen für den Arbeitsplatz der Zukunft informieren.



Es gibt nicht nur die Möglichkeit vor Ort dabei zu sein, sondern man kann auch online mit einem manetch Unlimited Pass Zugriff auf alle Präsentationen in PDF und Video aller manetch Konferenzen bekommen.



Mehr Informationen finden Sie unter:

https://www.manetch.com/events/vr+az18

oder unter +49 30-3080-8556.



Janine Hein

Chief Stakeholder Relations

+49-30-3080-8556



mailto:janine.hein@manetch.com



manetch is a global business education platform for managers with offices in Berlin, Germany, and Santiago, Chile. The headquarter address is 8912 NE Alderwood Rd., #25994, Portland OR 97220, USA.

