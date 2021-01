MARKETING AUTOMATION - DARUM IST AUTOMATION 2021 FÜR UNTERNEHMEN UNVERZICHTBAR

Funktionelle Marketing Automation bedeutet für Unternehmen, skalieren zu können, ohne dabei die Qualität aus dem Auge zu verlieren. Besonders im Inbound Marketing können Sie sich über Automation einen Hebel verschaffen, der Ihnen vom Content Marketing bis zum Aufbau einer eigenen Brand auf Social Media helfen wird, mit Ihren Herausforderungen zu wachsen.



Was KMUs dabei beachten sollten, wie Sie Marketing Automation richtig in Ihre Kampagnen integrieren und was die neuesten Trends für 2021 bedeuten, das verraten wir Ihnen in diesem Überblick.



Inbound Marketing und Automation - das müssen Sie wissen



Bei Marketing Automation handelt es sich um Softwarelösungen, mit denen Sie unterschiedliche Marketingprozesse digital optimieren können. Dies hilft Ihnen beispielsweise dabei, qualifizierte Leads zu generieren oder gezielt jene Kunden zu erreichen, die kurz vor dem Kaufabschluss stehen.



Das bedeutet, dass Sie Kunden an jedem Schritt des Inbound Marketing begleiten können und mit maßgeschneidertem Content oder Angeboten erreichen. Marketing Automation kann durch kanalübergreifende Funktionalität zudem genau dort präsent sein, wo Sie Ihre Kunden erreichen möchten - unabhängig davon, ob dies Ihre Website, eine Suchmaschine oder die sozialen Netzwerke sind.



Effizientes Inbound Marketing lebt einfach von einer gut funktionierenden Marketing Automation, denn ohne die maschinelle Unterstützung für E-Mails, Social Media Posts oder die Koordination von Multichannel-Kampagnen können auch KMUs mit vergleichsweise überschaubarer Klientel nicht mehr sinnvoll operieren.



Marketing Automation am Beispiel



Marketing Automation hat für Sie und Ihr Unternehmen vor allem zwei entscheidende Vorteile:





Sie können effizienter arbeiten und bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit erzielen.

Sie ersparen sich manuelle Arbeit und den Aufwand Aufgaben nachzuhalten.





Inbound Marketing ist ein vergleichsweise komplexer Prozess, der sich in verschiedene Stufen abstrahieren lässt. Vom Anziehen neuer Kontakte über das Konvertieren zu relevanten Interessenten bis hin zum Kaufabschluss und darüber hinaus zum Begeistern als Bestandskunden machen Sie aus unbekannten Besuchern, Leads, Kunden und schließlich - im besten Fall - Multiplikatoren.



Marketing Automation hilft Ihnen dabei, einzuschätzen, an welcher Stelle dieses Entscheidungsprozesses (potenzielle) Kunden sich befinden und wie Sie jeden Kunden individuell am besten erreichen können. Denn natürlich funktioniert Marketing besser, wenn es persönlicher ist und so konträr die Idee zunächst klingen mag: Mit mehr Automation und digitaler Unterstützung können Sie jeden einzelnen Kontakt personalisieren.



Nehmen wir als Beispiel einen Newsletter. Zunächst einmal benötigen Sie die E-Mail-Adresse des potenziellen Kunden. Gutes Content Marketing hilft Ihnen dabei, über ein Angebot einen neuen Abonnenten Ihres Newsletters zu bekommen. Der Content, über den die Anmeldung erfolgte, gibt Ihrer Software bereits wichtige, erste Signale. So wird festgehalten, wofür der Kontakt sich initial interessierte und über welche Landingpage es zur Newsletter-Anmeldung kam.



Mit jedem neuen Newsletter kann dann kontrolliert werden, ob die Mail geöffnet wird und welche Links genutzt werden. Dies funktioniert sowohl für den Einzelnen als auch "at scale", also in beliebiger Quantität. Marketing Automation erlaubt Ihnen einen Einblick in die Position des Einzelnen Kunden in der Customer Journey und ermittelt automatisiert, wann sich ein Kaufanstoß (etwa in Form eines Reminders oder Gutscheins) lohnt. Durch die Quantität der Ihnen zur Verfügung stehenden Daten wissen Sie aber auch, wie die Zahl Ihrer Kunden reagiert, welche Angebote beliebt sind und welche medialen Inhalte am besten ankommen.



Dieses Lead Profiling ist ein wichtiges Tool, um aus den Datensätzen spezifische Kundeninformationen zu gewinnen, die über automatisierte Regeln ausgewertet und an Ihr Sales Team weitergeleitet werden können.



Inbound Marketing lebt von gutem Content, mit dem Sie Ihre Zielgruppe erreichen. Marketing Automation erweitert Ihr Inbound Marketing um alle Daten, die Sie benötigen, um den richtigen Zeitpunkt und die richtige Ansprache zu finden und Ihren Leads relevante Informationen zuzuschicken.



Die Strategie hinter der Marketing Automation ist vor allem auch deswegen für KMUs so genial, weil sie gewissermaßen zweigleisig funktioniert. Auf der einen Seite können Sie den Erfolg Ihrer Automation direkt an einer kurzfristigen Umsatzsteigerung ablesen. Wenn Sie Leads im perfekten Moment mit einem maßgeschneiderten Angebot begeistern, wenn Sie gleichzeitig wissen, wie die Öffnungsraten und die Klickraten Ihrer Newsletter sind, dann wissen Sie auch, welchen Anstoß Ihre Kunden zum Kaufabschluss benötigen.



Gleichzeitig profitiert Ihr Image als Marke durch Marketing Automation. Final sollte ein nachhaltiges Inbound Marketing zum Ziel haben, aus Kunden Brand Ambassadors zu machen. Jeder Kunde hat potentiell die Möglichkeiten, Freunde und Follower zu begeistern und in seinem Mikrokosmos zum Influencer zu werden. So steigern Sie Ihre Brand Awareness und erhöhen Ihre Reichweite.



Welche Rolle Marketing Automation dabei spielt? Mit der richtigen Personalisierung sind Sie für Ihre Kunden immer der perfekte Ansprechpartner, automatisierter Service auf Ihrer Website oder im Messenger bedeutet, dass Sie immer für Ihre Kunden da sind und durch gezieltes Monitoring wissen Sie, welche Lösung Ihr Unternehmen anbieten kann, um die Probleme der Kunden zu lösen - noch bevor diese selbst es wissen und ohne dass diese es recherchieren müssten.



Die Softwarelösung beherrschen lernen



Marketing Automation beschreibt einen übergeordneten Prozess zum automatisierten Sammeln, Analysieren und Auswerten aller relevanten Daten und dem Aufstellen der maßgeschneiderten Lösungen, die Ihr Unternehmen für zeitgemäßes Marketing braucht.



Selbst größte Datensätze können Sie verwerten und als punktgenaue Handlungsempfehlung umsetzen. Der Vorteil gut funktionierender Automation ist es, dass Sie in einer Zeit, in der jeder User den Marketinghammer ignoriert, ganz elegant mit dem Skalpell arbeiten können.



Wollen Sie mehr erfahren und gleich in der Praxis sehen, wie Marketing Automation Ihnen helfen kann? Dann gehen Sie auf https://www.kim-weinand.de/marketing-automation und starten Sie den Chatbot, um die Zukunft im Inbound Marketing bereits heute zu erleben.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: