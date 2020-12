Automation für KMUs - warum Marketing Automation gerade jetzt wichtig ist

(press1) - 16. Dezember 2020 - Vertriebs- und Marketing Automation ist ein Thema, das viele KMUs auf ihrer To-do-Liste haben, aber nur wenige setzen es wirklich um. Oftmals fehlt schier die Kenntnis welche Tätigkeiten im Unternehmen wirklich automatisiert werden können. Die aktuellen Veränderungen in unserer Wirtschaft mit der zunehmenden Gewichtung der Digitalisierung bringen das Thema auf die Tagesordnung und so sollten Unternehmen gerade jetzt die Ansätze und Möglichkeiten prüfen und ihre Marketingaktivitäten sowie Ihre Vertriebskommunikation weitgehend automatisieren.



Marketing Automation vor dem Hintergrund von Corona



Die Coronakrise und die damit einhergehenden Maßnahmen sowie Eingriffe in die Wirtschaft und Gesellschaft haben nicht nur viele Geschäftsmodelle zum Teil über den Haufen geworfen, sondern auch die Art und Weise wie Unternehmen für ihre Produkte werben. Postwurfsendungen mit Papier-Gutscheincoupons sind nicht mehr zielführend, wenn die Kunden nicht in die von Schließung betroffenen Läden kommen, um sie dort einzulösen. Auch Kundenkarten sind weitgehend funktionslos, wenn diese nicht auch in digitaler Form zur Verfügung stehen. Auch die lokale Plakatwerbung hat an Wirkung und Reichweite eingebüßt, da in Zeiten von Homeoffice und Ausgangssperre die Frequenz auf einen Bruchteil fällt. Gleichzeitig ist die Nachfrage in vielen Bereichen gedämpft, da Konsumenten zurückhaltend mit Ausgaben sind.



Unternehmen müssen schnell reagieren



Das Gebot der Stunde für KMUs lautet, nicht in der Schockstarre zu verharren, sondern zu reagieren und das Geschäftsmodell, aber auch die Kommunikation zu überdenken und neu aufzusetzen. Viele Geschäftsbereiche verlagern sich zunehmend ins Internet. Es liegt nahe, dass auch das Marketing zunehmend digital stattfindet. Gleichzeitig sind die personellen Ressourcen jedoch knapp, da mitunter Mitarbeiter eingespart werden mussten oder auch keine qualifizierten Kräfte für digitales Marketing im Betrieb vorhanden sind. Die Automatisierung von Marketingprozessen spart dabei viele dieser Ressourcen ein und vereinfacht damit den Übergang von einem offline lastigen Geschäftskonzept in die digitale Welt.



Marketingprozesse zusammenführen und Automation intelligent nutzen

Wenn kleine und mittelgroße Unternehmen ihre Marketingaktivitäten betrachten, fällt schnell auf, dass dabei oft auf sehr viele Standbeine gesetzt wird:



- Aktivitäten in diversen Social-Media-Plattformen

- Erstellung und Veröffentlichung von Blogbeiträgen

- Gastbeiträge auf anderen Webseiten

- Generierung von Leads

- Analyse von Webseitenzugriffen und Reporting

- Analyse und Optimierung der Kundenaktivitäten im Online Shop

- Arbeit mit CRM-Tools

- Schaltung von Paid Search Ads

- Suchmaschinenoptimierung

- Remarketing

- Newsletterstrategie

- Online-Shop-Aktionen



Um aus all diesen Aktivitäten auch das volle Potenzial schöpfen zu können, ist es wichtig, den Überblick zu bewahren und alle Aktivitäten möglichst an einem Ort zu bündeln. Unternehmen besitzen häufig eine Menge an Daten über ihre Kunden. Aber nur wenn diese auch strukturiert aufbereitet und ausgewertet werden können, sind sie wirklich nützlich im Marketing.



Intelligente Systeme der Marketing Automation organisieren die vorhandenen Daten und arbeiten sie den verschiedenen Communication und Sales Funnels zu. Auf diese Weise wird das Marketingteam unterstützt und gleichzeitig lässt sich der Wert für die Kunden heben. Denn diese erhalten im besten Fall nicht wahllos Werbung für Artikel, auch wenn sie diese möglicherweise schon gekauft haben, sondern zeitlich und inhaltlich angepasst an ihren individuellen Bestellverlauf, ihre Favoritenlisten, Interessen und auch Kundensegment. Ein so aufgesetztes Marketing vermag es, die Zielgruppe auch in Krisenzeiten zu aktivieren, Wünsche zu wecken, ihre Aufmerksamkeit zu lenken und sie als treue Kunden zu behalten.



Marketing-Automation live erleben - Starten Sie den Beispielprozess auf https://www.kim-Weinand.de/Marketing-Automation