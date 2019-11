Laudert wächst: Unternehmen beschäftigt nun über 500 Mitarbeiter

(press1) - Vreden, 31. Oktober 2019 - Laudert wächst und wächst: Seit Oktober beschäftigt der Vredener Medien- und IT-Dienstleister über 500 Angestellte. Zur Feier lud Laudert seine Mitarbeiter zu einem gemeinsamen, standortübergreifenden Pizza-Essen ein.



"Dieser Meilenstein ist zweifellos etwas ganz Besonderes für uns", zeigt sich Geschäftsführer Jörg Rewer angetan. "Das spiegelt natürlich auch unsere wirtschaftliche Entwicklung wider - und es freut uns, dass wir an unseren Standorten, insbesondere hier in Vreden, mit dem erfolgreichen Wachstum weitere Arbeitsplätze schaffen können."



Nachdem Laudert in diesem Jahr bereits sein 60-jähriges Unternehmensjubiläum sowie 20 Jahre Standort Hamburg und ein Jahr Standort Bad Waldsee feiern durfte, durchbrach Laudert noch im Oktober die Schallmauer von 500 Mitarbeitern. Gerade im vergangenen Jahrzehnt verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Wachstumsschub - 2009 waren es noch 160 Mitarbeiter.



Zur Feier lud das Unternehmen alle Mitarbeiter zu einem gemeinsamen Pizza-Essen ein. An allen Standorten durften sich die Kollegen eine Pizza ihrer Wahl liefern lassen und gemeinsam mit ihren Teams auf die erreichte Marke anstoßen.



Neben Vreden (350 Mitarbeiter) und Hamburg (60 Mitarbeiter) betreibt Laudert auch Standorte in Stuttgart, Bad Waldsee, Bangkok und Ho-Chi-Minh-Stadt.

