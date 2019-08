Einleuchtend: Laudert auf der dmexco 2019

(press1) - 21. August 2019 - Wie zeichnet sich effiziente und einzigarte Produktkommunikation in Echtzeit aus? Laudert bringt Licht in den Digital-Dschungel! Auf der dmexco 2019 richtet der IT- und Kommunikationsdienstleister Laudert die Scheinwerfer auf die zielgerichtete Kreation und Distribution von Produkt-Content.



Am 11. und 12. September findet in Köln wieder die dmexco statt - Europas größte Fachmesse für digitales Marketing. In Halle 7.1 an Stand C020 des langjährigen Partners OXIDeSales steht auch Laudert für die zahlreichen Besucher bereit. Das Unternehmen schärft den Blick besonders für die Synergien aus Kreativität und Effizienz in der Produkt- und Marketingkommunikation.



Wie sind digitale Workflows und technische Infrastruktur mit individuellen und kreativen Anforderungen der Produkt-Präsentation vereinbar? Laudert leuchtet den Weg zur idealen Verbindung aus intuitiver Software und passgenauer Prozesse - und damit zu zeit- und kostensparender Produktion. Mit leistungsstarken PIM-Systemen, Print-Ausleitung on demand und übersichtlicher Fotostudio-Software steht der konsistenten Daten-Auslieferung über alle Kommunikationskanäle hinweg nichts im Weg. Für Erleuchtung sorgen kürzeste Intervalle zwischen Erstellung von Produktpräsentationen und deren Live-Gang im Online-Shop oder Katalog- und Preislisten auf Knopfdruck, die per Web2Print markenkonform und Zielgruppen-individuell zugeschnitten werden. Zusätzliche Glanzpunkte verleiht die virtuelle Bilderstellung mittels CGI (Computer Generated Imagery).



"Wer Zeit- und Kostenersparnisse in der Content-Produktion sucht, ist bei uns genau richtig", erklärt Jörg Rewer, Geschäftsführer des Unternehmens Laudert. "Wir profitieren von einer perfekten Verzahnung unserer Geschäftsbereiche Fotostudios, Medienproduktion, Medien-IT und Digitaldruck, von der Produktionserstellung über die Verwaltung bis zur Auslieferung. Dieses Know-how geben wir an unsere Kunden weiter." Bei Fragen rund um die Produkt- und Markenkommunikation steht Laudert auf der dmexco 2019 allen interessierten Besuchern gerne zur Verfügung.

Über Laudert – Home of MediaLaudert wurde 1959 als Klischeeanstalt in Duisburg gegründet und ist heute ein europaweit führender Dienstleister für die Produkt- und Markenkommunikation mit Hauptsitz in Vreden/Westf. sowie weiteren Geschäftsstandorten in Hamburg, Stuttgart, Bad Waldsee, Bangkok und Ho-Chi-Minh-Stadt. Das Unternehmen beschäftigt aktuell über 480 Mitarbeiter, davon 370 in Deutschland. Die Fachgebiete des Laudert - Home of Media reichen von der Analyse komplexer Workflows zur Produktion von Print- und Online-Medien über Fotografie und Vorstufendienstleistungen bis hin zu Digital- und Großformatdrucken und beinhalten die Implementierung komplexer IT-Systemlösungen für PIM + MAM, E-Commerce, Web2Print und Database-Publishing. Die Kreativ-Unit LOFT macht das Portfolio zu einem der umfangreichsten am Markt. Zu den Kunden zählen z. B. Otto Group, Versandhaus Walz, Karstadt, Jack Wolfskin, Claas, Grohe AG, Head, Odlo, Falke, Christ Juweliere, Ernsting’s family, Niessing, ...