Mehr Support für Fredhopper-Kunden in Deutschland: Tudock ist neuer Partner

(press1) - Hamburg, 15. Januar 2019 - Seit Dezember 2018 haben Interessenten und Anwender der Fredhopper Discovery Platform mit der Hamburger E-Commerce-Agentur Tudock in Deutschland eine dritte offizielle Anlaufstelle zur Beratung, für die Integration und den Betrieb der Such- und Marketinglösung Fredhopper aus dem Hause Attraqt.



Die cloudbasierte Fredhopper Discovery Platform ist eine umfangreiche Marketing-Suite für den E-Commerce mit Lösungen für Onsite Search und Navigation, Recommendations und Visual Merchandising. Tudock-Geschäftsführer Michael Wolf führt aus: "Gerade für ambitionierte Unternehmen stellt Fredhopper aufgrund der umfangreichen Funktionen und granularen Konfigurationsmöglichkeiten eine hoch interessante Lösung dar, um den Kunden im Shop bestmöglich abzuholen. Doch der Umfang des Tools erfordert vom Anwender auch entsprechende Kompetenzen, möchte man die zur Verfügung stehenden Funktionen zur Umsatzsteigerung voll ausschöpfen. Hier kann Tudock mit fast 15 Jahren Fredhopper-Erfahrung beratend und unterstützend zur Seite stehen."



Zur Partnerschaft entschloss sich Tudock, um den fachlichen Austausch mit Fredhopper zu intensivieren und die eigene Fredhopper-Expertise einem größeren Interessentenkreis sichtbar zu machen. Die Kombination aus Knowhow direkt vom Hersteller und der persönlichen Betreuung durch einen spezialisierten mittelständischen Dienstleister gefällt auch Senior Sales Manager Alexander Pook von Attraqt: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Tudock einen Partner gewinnen konnten, der den europäischen Markt in den Bereichen Onsite-Search, Navigation, Visual Merchandising und Recommendations extrem gut kennt. Tudock gibt unseren Kunden und Interessenten eine weitere erstklassige Möglichkeit, auf hohes Fachwissen und Projektkompetenzen zurückgreifen zu können, um entweder Fredhopper erstmals zu implementieren oder auf bestimmte Events wie zum Beispiel Black Friday oder Weihnachten hin zu optimieren. Wir freuen uns auf die noch intensivere Zusammenarbeit mit Tudock!"

Tudock ist stolz darauf, nun offiziell Attraqts Netzwerk erstklassiger Integrationspartner anzugehören.



Pressekontakt: Regine Voigt, presse@tudock.de



Über die Tudock GmbH

Tudock aus Hamburg ist Ansprechpartner für die Konzeption, Umsetzung und Optimierung digitaler Vertriebsstrategien im B2B- und B2C-Markt. Wir beraten vorausschauend und realisieren den Online-Erfolg großer und mittelständischer Unternehmen. Tudock verfügt über eine hohe Produktdatenkompetenz und ist Spezialist für Produktsuche und Navigation. Als Fredhopper Integrationspartner und Magento Solution Partner unterstützen wir unkompliziert, transparent und zuverlässig. Weil (Ver-)Kaufen bequem sein sollte, legen wir zudem großen Wert auf Performance, Sicherheit und Usability. Tudock wird seit 2004 inhabergeführt von den Gründern Niels Pahlmann und Michael Wolf.

Mehr Informationen unter www.tudock.de