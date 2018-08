- Welchen Einfluss haben innovative Technologien wie KI und Sprachverständnis auf die Produktsuche und Produktempfehlungen im E-Commerce? Dieser Frage widmet sich der "MSTHH Spezial: Wie KI und Semantik bei der Produktsuche helfen", welcher am 26.09.2018 (Mittwoch) von 17:00 bis 20:00 Uhr bei der Hamburger E-Commerce-Agentur Tudock stattfindet. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus dem E-Commerce, die sich in entspannter Atmosphäre weiterbilden und austauschen möchten.Die Auffindbarkeit von Produkten, also das Zusammenführen von Interessent und Angebot, stellt eine der großen Herausforderungen in der Handelswelt dar. Die Onsite Suche und Produktempfehlungen zählen hierbei zu den wichtigsten Werkzeugen im E-Commerce.Doch die Erwartungshaltung der Kunden an Suche und Empfehlungen verändert sich durch die Etablierung neuer Technologien. Im Laufe des Abends werden drei ReferentInnen die aktuellen Möglichkeiten und Grenzen von KI im E-Commerce unter anderem am Beispiel der von Picalike, Nosto und ePhilos entwickelten Softwarelösungen für Shopbetreiber vorstellen.Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, empfiehlt sich eine baldige Anmeldung. Diese ist kostenlos möglich unter:* Xing ( https://www.xing.com/events/ki-semantik-produktsuche-helfen-1978637 * Meetup ( https://www.meetup.com/de-DE/Magento-Stammtisch-Hamburg/events/249155067/ Der MSTHH (Magento Stammtisch Hamburg) ist eine von Tudock organisierte Veranstaltungsreihe für Händler, Agenturen und Service-Provider. Im Fokus steht meist, aber nicht nur das Shopsystem Magento. Mit dem Format MSTHH Spezial adressiert der Stammtisch hin und wieder weitergefasste E-Commerce-Themen.Die E-Commerce-Agentur Tudock für Beratung, Konzeption, Entwicklung und Optimierung realisiert aus Hamburg den Online-Erfolg großer und mittelständischer Unternehmen im B2B- und B2C-Markt. Als Spezialist für Magento und Produktsuche ist Tudock offizieller Magento-Partner, Organisator des Magento Stammtischs Hamburg und einziger Customer Excellence Partner von FACT-Finder.Für mehr Informationen über Tudock und den Magento Stammtisch Hamburg siehe http://www.tudock.de und http://www.magento-stammtisch-hamburg.de Kontakt: Regine Voigt, mailto:presse@tudock.de , +49 40 41366189-0