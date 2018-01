(press1) - 8. Januar 2018 - Einstieg in die Magento 2-Entwicklung und Continuous Integration mit Build Pipelines: Einladung zum 39. Magento Stammtisch Hamburg bei Tudock am 24.01.2018Alle zwei Monate veranstaltet die E-Commerce Agentur Tudock den Magento Stammtisch Hamburg mit Vorträgen für Onlinehändler und Entwickler. Am Mittwoch, den 24.01.2018, erwartet die Gäste von 19:00 bis 22:00 Uhr mit den Themen "Einstieg in die Magento 2-Entwicklung" und "Continuous Integration mit Build Pipelines" ausnahmsweise ein rein technisches Programm.Den Auftakt für das Entwickler-Spezial am Jahresanfang bildet die Frage: "Wie gelingt der Einstieg in die Magento 2-Entwicklung am besten?" In gemeinsamer Diskussion sollen Tipps zum schnellen und erfolgreichen Erlernen der Programmierung mit Magento 2 gesammelt werden - sowohl für Entwickler, die von Magento 1 auf Magento 2 umsteigen möchten, als auch für PHP-Entwickler ohne Magento-Erfahrung.Im Anschluss spricht Christian Münch über Continuous Integration in der Shop-Programmierung. Continuous Integration erleichtert die Shop-Programmierung in Teams durch das häufigere Zusammenführen von Code und das automatisierte Testen, so dass Fehler schneller entdeckt und behoben werden können. Christian Münch ist Leiter der technischen Entwicklung bei netz 98. In seinem Vortrag "Von Jenkins zu Gitlab - Intelligente Build Pipelines" gibt er Einsicht in das Testen von Magento-Modulen und erklärt, wie er mit Docker Images Gitlab-Pipelines erstellt.Der Magento Stammtisch Hamburg steht allen Interessierten offen. Die Anmeldung zur Teilnahme ist kostenlos und kann unter Xing ( https://www.xing.com/events/39-magento-stammtisch-hamburg-1884801 ), Meetup ( https://www.meetup.com/de-DE/Magento-Stammtisch-Hamburg/events/245359084/ ) oder per E-Mail an mailto:info@tudock.de erfolgen.Weitere Informationen über Tudock und den Magento Stammtisch Hamburg siehe http://www.tudock.de und http://magento-stammtisch-hamburg.de , Ansprechpartner: Regine Voigt ( mailto:presse@tudock.de , +49 40 41 36 61 89-0).

