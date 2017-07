Best Practices für die Shopentwicklung mit Magento 2: Einladung zum 36. Magento Stammtisch Hamburg bei TUDOCK

(press1) - 5. Juli 2017 - Magento 2 steht im Fokus des 36. Magento Stammtischs Hamburg am Mittwoch, 12. Juli 2017, bei der E-Commerce-Agentur TUDOCK in der Hamburger Speicherstadt. Thomas von Gostomski und Bernhard Leers von der neusta software development GmbH (team neusta) präsentieren ihre Best Practice Tipps für die Shopentwicklung mit Magento 2.



Nach dem Fachvortrag folgt eine offene Diskussion mit allen Teilnehmern, in der auch Strategien für den Umstieg von Magento 1 auf Magento 2 besprochen werden sollen. Relaunch statt Migration lautet hierfür die These. Fragen und Meinungsäußerungen von Händlern sind ebenso erwünscht wie Ratschläge der anwesenden Magento-Dienstleister.



36. Magento Stammtisch Hamburg

12.07.2017, 19:00 - 22:00 Uhr

TUDOCK GmbH, Holländischer Brook 2, 20457 Hamburg

Anmeldung über Xing, Meetup oder per E-Mail an mailto:info@tudock.de

Der Eintritt ist nach vorheriger Anmeldung frei.



Als Treffpunkt für Magento-Entwickler, Shop-Betreiber, Agenturen, Service-Provider und andere E Commerce-Interessierte im norddeutschen Raum bietet der von TUDOCK organisierte und geleitete Magento Stammtisch Hamburg alle zwei Monate jeweils mittwochs ab 19:00 Uhr einen geselligen Rahmen, um sich agentur- und händlerübergreifend über Magento und E-Commerce auszutauschen. Kurze Fachvorträge, Produktvorstellungen oder Erfahrungsberichte dienen als Einstieg in die Diskussion.



Weitere Informationen über TUDOCK und den Magento Stammtisch Hamburg unter http://www.tudock.de sowie http://magento-stammtisch-hamburg.de

Ansprechpartner: Regine Voigt, mailto:presse@tudock.de, +49 40 41 36 61 89-0

Downloads zu dieser Pressemitteilung: