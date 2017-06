TUDOCK ist erster Customer Excellence-Partner von FACT-Finder

(press1) - Hamburg, 30.05.2017: Um die besondere Produktsuche-Expertise der Hamburger E-Commerce-Agentur Tudock hervorzuheben, führte Suchanbieter Fact-Finder aus Pforzheim eigens eine neue Partnerkategorie ein: Tudock ist ab sofort nicht mehr nur zertifizierter Fact-Finder-Partner, sondern auch Customer Excellence-Partner. Als solcher unterstützt Tudock Fact-Finder-Kunden dabei, die Suchlösung in Onlineshops optimal einzusetzen.



Bei Fact-Finder handelt es sich um die Merchandising-Suite für Onsite Search, Guided Selling und Recommendations aus dem Hause Omikron. Auch wenn die Software schnell in Onlineshops integriert werden kann und intuitiv zu bedienen ist, erfordert ein an den Unternehmenszielen ausgerichteter Suchbetrieb Fachpersonal für die stetige Verbesserung der Suchkonfiguration und Datenpflege. Diesen Bedarf können Fact-Finder-Kunden jedoch nicht immer inhouse abdecken. Hier springt neben dem Fact-Finder-Service-Team nun Tudock als Suchexperte in die Bresche: Seit mehr als zwölf Jahren betreibt und optimiert die Agentur schon für Händler die Suche in Onlineshops. Fact-Finder-Partnermanagerin Vanessa Schmelzle fasst die Vorteile der neuen Partnerschaft zusammen: "Wir freuen uns sehr über die noch intensivere Zusammenarbeit mit Tudock. Unser Ziel ist es, den Kunden zusammen mit unserem Partner optimal zu betreuen - Customer Excellence Support ist dafür ein entscheidender Faktor. Er bietet uns die Möglichkeit, das Knowhow der Agentur direkt mit unserem Produktwissen zu verknüpfen. Der Kunde profitiert durch kurze Kommunikationswege und eine aktive Beratung und Betreuung durch Tudock."



Auch Tudock-Geschäftsführer Michael Wolf freut sich über die erweiterte Kooperation: "Mit der bisherigen Partnerschaft war das Ausmaß unseres Suche-Knowhows für Kunden nicht transparent genug. Customer Excellence bringt unsere Zielsetzung für den Fact-Finder-Support gut auf den Punkt. Wir beraten bei der Auswahl des benötigten Funktionsumfangs, begleiten die Integration, übernehmen die initiale Konfiguration der Software und unterstützen dauerhaft beim Suchbetrieb. Als Hardcore-User der Anwendung stehen wir in regem Austausch mit Fact-Finder, um stets über Neuerungen informiert zu sein sowie Einfluss auf die Produktentwicklung nehmen zu können." Weitere Informationen zu den Produktsuche-Leistungen von Tudock sowie ein Ratgeber zur benutzerfreundlichen Gestaltung der Suchfunktion stehen auf der Website des Unternehmens zur Verfügung.



Über die TUDOCK GmbH:

Die Hamburger E-Commerce-Agentur TUDOCK (http://www.tudock.de) ist Dienstleister für große und mittelständische Unternehmen. Leistungsschwerpunkte bilden die Produktsuche-Beratung und Produktsuche-Optimierung für Onlineshops sowie die Shop-Entwicklung mit dem Open Source Shopsystem Magento. Im TUDOCKBLOG teilt das Unternehmen seinen Erfahrungshorizont insbesondere mit Fachartikeln zur Suchqualität in Onlineshops und zu Magento.



Pressekontakt:

Regine Voigt, Tel. +49 40 41 36 61 89-0, mailto:presse@tudock.de

TUDOCK GmbH, Holländischer Brook 2, 20457 Hamburg

