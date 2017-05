TUDOCK entwickelt Magento 2-Modul für Suchlösung SEMKNOX

(press1) - 17. Mai 2017 - Suchanbieter SEMKNOX aus Dresden beauftragte die Hamburger E-Commerce-Agentur TUDOCK mit der Entwicklung eines Moduls zur Integration der semantischen Produktsuche in Magento 2-Shops. Pünktlich zur Meet Magento DE 2017, der größten Magento-Konferenz in Deutschland vom 22. bis 23. Mai 2017, steht das Modul zum Einsatz bereit.



Die zunehmende Bedeutung des Onlinehandels bringt es mit sich, dass die Suchfunktion in Onlineshops zum Ersatz des Verkäufers wird und somit beratende Aufgaben übernehmen muss. Mit Anfragen wie "leichte und winddichte Jacke ohne Kapuze unter 100 Euro" ist jedoch die Standardsuche vieler Shopsysteme überfordert - so auch die Suche von Magento 2. Als Alternative zur Standardsuche bietet sich daher die semantische Suchlösung SEMKNOX an. Über eine Produktontologie verarbeitet Semknox natürlich formulierte Suchen nach Produkten mit bestimmten Eigenschaften. Für die zeitsparende Integration der Suchlösung in Magento 2-Shops konzipierte und programmierte TUDOCK ein Modul, das über den Magento Marketplace kostenlos zugänglich sein wird. Voraussetzung für den reibungslosen Suchbetrieb sind ein SEMKNOX-Account und gut gepflegte Produktdaten.



Das multistore-fähige Magento 2-Modul von TUDOCK bildet alle Funktionen der SEMKNOX-Suche im Shop ab, ohne dass der Händler in das Shopsystem eingreifen muss. Bei der Entwicklung achtete TUDOCK insbesondere auf schnelle Antwortzeiten. So wird der SEMKNOX-Suggest für eine maximale Performance über die SEMKNOX-API direkt angesprochen. Die Suche kann komplett clientseitig erfolgen, also ohne das Neuladen von Seiten. Zweites Augenmerk bei der Entwicklung war die größtmögliche Kompatibilität zu anderen Magento-Modulen. Hierfür setzte TUDOCK auf eine enge Einhaltung der Magento 2-Standards, eine übersichtliche Code-Struktur und Unit-Tests. Weitere Pluspunkte des Moduls sind die suchmaschinenfreundlichen URLs und die Anzeige relevanter Suchkriterien als Flags direkt am Produktbild im Suchergebnis.



SEMKNOX-Mitgründer und Chief Marketing Officer Simon Schabel zeigt sich über die Zusammenarbeit mit TUDOCK folglich höchst zufrieden: "Auf der Suche nach einer passenden Partneragentur für die Entwicklung einer Magento 2.0 Extension sind wir sehr schnell auf TUDOCK aufmerksam geworden. Das fachliche Knowhow rund um das Shopsystem Magento sowie das professionelle Vorgehen bei Planung und Entwurf haben uns schnell überzeugt. Von Anfang an funktionierte die Zusammenarbeit schnell und vor allem zuverlässig."



Nach dem Release des Moduls in Version 1.0 übernimmt TUDOCK in enger Kooperation mit SEMKNOX auch die Weiterentwicklung.



