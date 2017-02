TUDOCK veröffentlicht Anbieterliste für Produktsuche-Software

(press1) - 01. Februar 2017 - 52 Produktsuche-Lösungen präsentiert die Hamburger E-Commerce Agentur TUDOCK in ihrem neusten Blogbeitrag ("Produktsuche-Anbieter - die TUDOCK Marktübersicht 2017", veröffentlicht am 31.01.2017, https://www.tudock.de/blog/e-commerce/artikel/uebersicht-produktsuche-anbieter-2017/). Gelistet wurden alle dem Unternehmen bekannten Suchlösungen für Onlineshops aus dem In- und Ausland. Da die Produktsuche eine der wichtigsten Funktionen ist, um potentielle Käufer zum Produkt zu führen, trägt die Wahl der richtigen Software maßgeblich zum Geschäftserfolg bei.



"Mit der Übersicht wollen wir Händler dabei unterstützen, eine Suchlösung zu finden, die am besten zu ihren Anforderungen passt. Welche Lösungen hierfür alles in Frage kommen, ist aber nur wenigen bekannt - Marktübersichten sind für den Bereich Produktsuche Mangelware", erklärt Regine Voigt, Marketing Managerin bei TUDOCK und Autorin des Beitrags. In der Übersicht verweist TUDOCK auf umfangreiche Onsite-Marketing-Lösungen, welche neben der intelligenten Produktsuche auch Funktionen wie Personalisierung, Produktempfehlungen oder Produktberater beinhalten. Aufgenommen sind zudem Lösungen für spezielle Anforderungen wie Sprachsuche oder visuelle Suche.



Die Produktsuche-Übersicht basiert auf eigenen Recherchen der seit 2004 auf Onsite Search spezialisierten E-Commerce-Agentur aus Hamburg. Bereits 2013 veröffentlichte TUDOCK eine erste Suchanbieter-Übersicht, die nun aktualisiert und um eine Kurzbeschreibung der Lösungen ergänzt wurde. Hinweise auf weitere Anbieter nimmt das Unternehmen gerne entgegen.



Über die TUDOCK GmbH:

Die Hamburger E-Commerce-Agentur TUDOCK (www.tudock.de) ist Dienstleister für große und mittelständische Unternehmen. Leistungsschwerpunkte bilden die Produktsuche-Beratung und Produktsuche-Optimierung für Onlineshops sowie die Shop-Entwicklung mit dem Open Source Shopsystem Magento. Im TUDOCKBLOG teilt das Unternehmen seinen Erfahrungshorizont insbesondere mit Fachartikeln zur Suchqualität in Onlineshops und zu Magento.



Pressekontakt:

Regine Voigt, Tel. +49 40 41 36 61 89-0, mailto:presse@tudock.de

TUDOCK GmbH, Holländischer Brook 2, 20457 Hamburg

