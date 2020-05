Ob Urlaub oder im Krankheitsfall: Gute Hundepensionen online finden

(press1) - 18. Mai 2020 - Hundepension-Suche.de: Nicht nur für Hundehalter



Was vielen nicht bekannt ist, dass monatlich über 27.000 Menschen nach einer Hundepension online suchen. Das ist eine enorm hohe Anzahl an potenziellen Kunden für die Hundepensionen.



Hundepension-suche.de ermöglicht es den Betreibern von Hundepensionen, sich kostenlos einzutragen, um auf sich aufmerksam zu machen. Denn viele Tierbesitzer suchen nach einer geeigneten Betreuungsmöglichkeit, vor Reiseantritt oder wenn ein Krankenhausaufenthalt ansteht. Denn nicht immer stehen bekannte, Verwandte oder Nachbarn zur Verfügung - zudem kann nicht stets auf die Hilfe der unmittelbaren Bekanntschaft gesetzt werden. Denn je aufwendiger die Pflege des Tieres ist, desto schwieriger gestaltet sich die Suche nach einem Urlaubsplatz.



Genau an diesem Punkt setzt das Suchportal an. Hundepensionen, die ihren Bekanntheitsgrad erweitern wollen und auf der Suche nach neuen "Gästen" sind, die sollten sich auf Hundepension-suche.de eintragen.



Das Portal für Hundehalter - die passende Hundepension finden



Jeden Sommer sind die Auswirkungen jeder zu spüren, die keinen Platz für ihr Haustier gefunden haben, sodass es letztendlich im Tierheim landet. Oft heißt es vonseiten der Tierheime, dass sie bereits "voll" sind, obwohl die Urlaubszeit noch nicht einmal richtig begonnen hat. Besonders die Hunde werden schnell zu den sogenannten "Urlaubswaisen".



Darauf hat die Hotel-Branche in den vergangenen Jahren reagiert und hat sich vermehrt darauf fokussiert, Gäste mit Hunden die Buchung zu ermöglichen. In vielen Ländern gibt es bereits sogenannte "Hundehotels", ebenso wie Campingplätze wo Bello erlaubt ist oder auch Pensionen. Das Interesse am Urlaub mit Hund ist gestiegen und viele legen großen Wert darauf, mit der "gesamten Familie" Urlaub zu machen.



Doch was ist, wenn eine Flugreise ansteht oder ein Urlaub, in dem der treue Vierbeiner nicht erlaubt ist? In dem Fall gibt es die Hundepensionen, doch diese sind ebenfalls gut ausgelastet und viele sind sogar weit im Voraus gebucht. Für die Hundehalter, die nicht darum herumkommen, ihren geliebten Vierbeiner in einer Hundepension unterzubringen, die sind bei hundepension-suche.de genau richtig. Das Suchportal ermöglicht es in aller Ruhe die beste Unterkunft für den vierbeinigen Liebling in der direkten Umgebung zu finden.



Doch nicht nur, dass Hundehalter dort die passende Unterkunft ausfindig machen können, sondern sie erhalten zudem viele wichtige Informationen - bspw. woran eine gute Hundepension erkannt werden kann. Denn wie bei vielen Dingen im Leben ist Hundepension nicht gleich Hundepension.



Hundepension-Suche.de: Nicht nur einfach eine Suche nach einer Hundepension



Hundepension-Suche.de ist ein Portal von Menschen, die selbst betroffen sind. Auf der Suche nach einer passenden Hundepension, wurden Suchmaschinen durchforstet, die Gelben Seiten gewälzt und andere Branchenbücher. Das Ergebnis: Pensionen wurden gefunden, doch Informationen fehlten. So fehlten bspw. die Preise oder auch Angaben über die Unterkunft der Tiere. Die Folge, dass es ein Portal geben muss, auf dem Hundebesitzer ohne großen Aufwand die passende Hundepension finden und zugleich alle passenden Informationen auf einen Blick erhalten.



Online ist das Portal seit dem 01.04.2020 und Hundebesitzer finden bereits eine Vielzahl von Hundepensionen in ganz Deutschland.



