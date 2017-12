EcoIntense erweitert sein Managementteam für das internationale Wachstum

(press1) - 7. Dezember 2017 - Der Softwarespezialist EcoIntense verstärkt sein Managementteam mit einem Chief Financial Officer (CFO) und einem Chief Sales Officer (CSO). Beide Positionen wurden im Zuge des internationalen Wachstums des Unternehmens neu geschaffen.



Philipp E. Lederer (46) ist seit dem 1. November als CFO bei der EcoIntense GmbH in Berlin tätig. Er wechselt von Watchmaster, wo er als CFO und Geschäftsführer aktiv war. Davor war er als Group CFO und Managing Director bei foodpanda tätig. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn war er bei Morgan Stanley im Investmentbanking in London, New York und zuletzt als Managing Director in Frankfurt am Main aktiv. Sein Studium absolvierte er an der Universität St. Gallen (HSG), Schweiz. In seiner neuen Position bei EcoIntense verantwortet Philipp E. Lederer neben den Bereichen Finanzen, Controlling und Rechnungswesen auch die Bereiche Mergers & Acquisitions, Investorenkommunikation sowie weitere strategische Themen.



Mark Knill (49) ist seit dem 15. November als CSO bei der EcoIntense GmbH in Berlin tätig. Der gebürtige Niederländer verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Vertrieb von internationalen Software as a Service (SaaS)- und Cloud-Produkten unterschiedlichster Industrien. In verschiedenen leitenden Positionen war er bisher bei Unternehmen wie Peoplexs und Markit Group sowie zuletzt bei Talentsoft tätig. Er unterstützte diese und andere Unternehmen auf dem Weg zum globalen Wachstum. In seiner Funktion als CSO verantwortet Mark Knill den weiteren Ausbau sämtlicher Vertriebsaktivitäten von EcoIntense.

EcoWebDesk ist ein kombiniertes und flexibles Managementsystem für Arbeitssicherheit, Umweltmanagement und Nachhaltigkeit. Unternehmenseigene Daten und Ziele können mit betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten und Kenndaten, Aufgaben industriellen Umweltschutzes und gesetzlichen Vorgaben sowie Anforderungen an Arbeitssicherheit und Gefahrenvermeidung abgeglichen werden. EcoWebDesk ist geeignet, Managementsysteme gemäß ISO 14001, ISO 50001 und OHSAS 18001 zu unterstützen, offiziell bestätigt von der DEKRA Assurance Services GmbH. Die EcoIntense GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. Neben dem Berliner Hauptsitz befinden sich weitere Vertriebsniederlassungen in Niedersachsen und Bayern sowie Österreich und Texas, USA.Weitere Informationen zur Software EcoWebDesk: http://www.ecowebdesk.de Demo-Version kostenlos testen: http://www.ecowebdesk.de