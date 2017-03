EcoIntense erstmals auf der terratec

(press1) - 20. März 2017 - EcoIntense stellt die webbasierte Software EcoWebDesk erstmals auf der Fachmesse terratec vor. Der Branchentreff für Entsorgung, Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft findet vom 5. bis 7. April auf dem Leipziger Messegelände statt. Am Stand von EcoIntense erhalten die Fachbesucher Einblicke in die etablierte Online-Lösung, mit der alle Aufgaben im Bereich Abfall- und Auditmanagement, Legal Compliance, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit zentral und rechtssicher gesteuert werden. Zahlreiche Unternehmen aus Ver- und Entsorgung setzen seit vielen Jahren auf die Standard-Lösung. Der Berliner Softwarehersteller präsentiert die aktuelle Version EcoWebDesk 9.2 am Stand E02 in der Glashalle der Leipziger Messe.

EcoWebDesk ist ein kombiniertes und flexibles Managementsystem für Arbeitssicherheit, Umweltmanagement und Nachhaltigkeit. Unternehmenseigene Daten und Ziele können mit betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten und Kenndaten, Aufgaben industriellen Umweltschutzes und gesetzlichen Vorgaben sowie Anforderungen an Arbeitssicherheit und Gefahrenvermeidung abgeglichen werden. EcoWebDesk ist geeignet, Managementsysteme gemäß ISO 14001, ISO 50001 und OHSAS 18001 zu unterstützen, offiziell bestätigt von der DEKRA Assurance Services GmbH. Die EcoIntense GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. Neben dem Berliner Hauptsitz befinden sich weitere Vertriebsniederlassungen in Niedersachsen und Bayern sowie Linz (Österreich) und Houston, Texas (USA).Weitere Informationen zur Software EcoWebDesk: http://www.ecowebdesk.de Demo-Version kostenlos testen: http://www.ecowebdesk.de