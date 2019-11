(press1) - 21. November 2019 - Gernsehclub ist wieder da und feiert SchleFaZ im Advent

Deutschlands erster TV-Live-Club zelebriert im Studio Berlin Neukölln neue Folgen der Tele5-Kultreihe von Oliver Kalkofe & Peter Rütten



Tataaaa! Der Gernsehclub - Deutschlands erster TV-Live-Club - ist wieder da... und präsentiert im fairmedia Studio Berlin Neukölln in angenehmer Wohnzimmer-Atmosphäre live zu den TV-Ausstrahlungen auf TELE 5 immer freitags: SchleFaZ im Advent! Freut Euch auf beste Unterhaltung mit den schlechtesten Filmen aller Zeiten im legendären "Home Of SchleFaZ". Wir feiern diese exklusiven SchleFaZ-Scheissfilmsausen nämlich an jenem sagenumwobenen Ort, an dem unsere Kackfilm-Connaisseure Oliver Kalkofe und Peter Rütten für gewöhnlich in ihren ollen Fernseh-Sesseln oder an ihrer Bar abhängen, um für Euch SchleFaZ zu drehen. Mit Freu(n)den fernsehen - im Gernsehclub - alles inklusive: TV-Snack-Buffet, SchleFaZ-Quiz & Requisiten-Gewinnspiel, entspannende Nackenmassagen und coole Getränke zu kleinen Preisen. Als toller Trinkspielgenuß oder üble Überlebenshilfe wird natürlich auch immer der Original-SchleFaZ-Cocktail zum Filmdesaster kredenzt! Prost & SchleFaaaaaaaZ!



Freitag, 29.11.

SchleFaZ im Gernsehclub: Bees - Operation Todesstachel



Nach dem fulminanten Jubiläums-SchleFaZ 100 zum Ende der Sommerstaffel, geht es ab 29. November weiter mit einem nicht weniger aufregenden Auftakt der Adventstaffel! "SchleFaZ: The Bees - Operation Todesstachel" verspricht einen bestechenden Start in die Vorweihnachtszeit! Summ, summ, summ - Bienen killen rum! Heute haben Oliver Kalkofe und Peter Rütten mit "SchleFaZ: The Bees -Operation Todesstachel" ein besonders selten trashiges Exemplar in der SchleFaZ-Fauna entdeckt. Diesmal sind es afrikanische Killerbienen, die in den USA fleißig Opfer sammeln - doch dann den Menschen ein hochaktuelles Ultimatum stellen! Da schwirrt unseren beiden Filmexperten ganz schön der Kopf!



Freitag, 06.12.

SchleFaZ im Gernsehclub: Santa"s Slay



Ho, ho, ho! Satan, äh, Santa is back in town! Zum Nikolaus präsentieren Olli und Peter mit "SchleFaZ: Santa"s Slay" einen fiesen metzelnden Weihnachtsmann (gespielt von WWE-Wrestling-Star-Bill Goldberg). Da heißt es cool bleiben bei dieser Hill Bill-Filmgrütze, mit Stars wie "Nanny"-Star Fran Drescher oder James Caan.



Freitag, 13.12.

SchleFaZ im Gernsehclub: Die neuen Abenteuer des Herkules



Beim Donnerkeil des Zeus! Hier kommt der dümmste Film, den Olli und Peter je vom Olymp des Schrottfilms geholt haben! Bei "SchleFaZ: Die neuen Abenteuer des Herkules" vom Regiedilettanten Luigi Cozzi werden die Götter verrückt und die Trivia sind von allen guten Geistern verlassen: Das Drehbuch entstand parallel zu den Dreharbeiten, und Lou Ferrigno wurde übers Ohr gehauen, weil er dachte, er macht bei Nachdrehs zu einem ganz anderen Film mit - für einen Bruchteil seines normalen Honorars...



Freitag, 20.12.

SchleFaZ im Gernsehclub: 6-Headed-Shark-Attack



Zum SchleFaZ-Jahresabsch(l)uss endlich wieder ein Hai-Light! Heute stimmen uns Olli und Peter mit der The Asylum-Granate "SchleFaZ: 6-Headed Shark Attack" auf die Festtage ein! Billige Effekte, null schauspielerische Leistung und die Story "besoffen nachts um halb drei" geschrieben- das kann man nur gemeinsam durchstehen, wenn der Hai mit seinen Köpfen durchs Paartherapie-Camp läuft. Hailiger Klabautermann!



SchleFaZ im Advent: ab 29. November immer freitags auf TELE 5 und live im Gernsehclub - mit Freu(n)den fernsehen!

Dein Gernsehclub - http://www.gernsehclub.de

