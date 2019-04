Relaunch des Infineon Technologies Bipolar Onlineshops für Hochleistungshalbleiter durch norisk solutions

(press1) - Nürnberg, 23. April 2019 - Der im Jahr 2015 von der shoptimax GmbH gelaunchte Onlineshop der Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG wurde von der norisk solutions GmbH grundlegend überarbeitet und neu gestaltet. Ab sofort können die Produkte des Marktführers auf dem Gebiet bipolarer Hochleistungshalbleiter noch komfortabler und schneller über https://www.ifbip-shop.com bestellt werden. Die bisher im Einsatz befindliche OXID Enterprise Edition (EE) Version 5.1.4 wurde durch eine EE Version 6.0 abgelöst. Durch die Umstellung von PHP 5.4 auf PHP 7.0 konnte zudem die Geschwindigkeit des Shops um bis zu 40 Prozent gesteigert werden.



Infineon Technologies Bipolar liefert die Kerntechnologie für die weltweite Stromerzeugung, Energieübertragung und Leistungsregelung. Das Unternehmen wurde 2007 als eigenständiges Joint Venture aus der Infineon Gruppe ausgegründet, um den Zukunftsmarkt der Halbleitertechnologie für Energieanwendungen fokussiert zu bedienen. Infineon Technologies Bipolar entwickelt und produziert die fortschrittlichsten Produkte bipolarer Leistungselektronik für die Systeme ihrer Kunden. Die Produkte des Unternehmens sind die Basis für herausragende Systemlösungen - und das auf allen Kontinenten der Welt. Nach dem erfolgreichen Relaunch des Onlineshops können die Kunden des Marktführers auf dem Gebiet bipolarer Hochleistungshalbleiter nun sämtliche Produkte noch komfortabler und schneller über https://www.ifbip-shop.com bestellen.



"Besonders im Business-to-Business-Bereich sind Services auf aktuellem technischem Niveau enorm wichtig", kommentiert Sarah Töpfer, Marketing Specialist bei Infineon Technologies Bipolar, den Relaunch. "Die veränderten Anforderungen im Bereich e-Commerce sind produktiv in neue Funktionen umgesetzt worden, verbunden mit einem zeitgemäßen Look & Feel. Schließlich ist auch der Onlineshop ein wichtiges Medium der direkten Kommunikation mit unseren Kunden", ergänzt Sarah Töpfer.



Zu den technischen Highlights des neuen Shops gehört nicht nur die Ablösung der bisher im Einsatz befindlichen OXID Enterprise Edition (EE) Version 5.1.4 durch eine EE Version 6.0, die hohe Skalierbarkeit bei konstanter Performance garantiert. Eines der Kernziele war es außerdem, den Onlineshop noch schneller zu machen. Durch die Umstellung von PHP 5.4 auf PHP 7.0 mit einem Debian 9 "Stretch"-Webserver gelang es norisk solutions, die Geschwindigkeit des Shops im Vergleich zum bisherigen Onlineshop um bis zu 40 Prozent zu steigern. Weiterhin fand eine Anpassung der SAP-Schnittstelle statt, die mittels des von SAP zertifizierten IntegrationMAN (iMAN) - einer leistungsfähigen und skalierbaren Steuerungskomponente zur Systemintegration, die den nahtlosen, prozessgesteuerten Datenaustausch ermöglicht - der Firma HONICO realisiert wurde.



Friedrich Schreieck, Geschäftsführer der norisk solutions GmbH, freut sich, die bereits mit der shoptimax GmbH seit Jahren bestehende gute Zusammenarbeit mit Infineon Technologies Bipolar auch unter dem Namen der norisk solutions GmbH fortführen zu können. "Die E-Commerce-Kompetenz bei Infineon Technologies Bipolar bewegt sich auf einem hohen Level. Gerade aus diesem Grund sind die an uns gestellt Anforderungen zwar äußerst komplex, die genauen Spezifikationen erleichtern es uns jedoch letztendlich, dem Kunden seine Wünsche bis ins Detail zu erfüllen."



Die bestehenden Funktionalitäten des Shops, wie unter anderem das Responsive Design, die übersichtliche Anzeige aller technischer Informationen zu den Artikeln inklusive Schaltskizze und technischem Datenblatt als PDF-Download sowie die Exportkontrolle, wurden beibehalten und optimiert. Als zentrales neues Feature bietet der Onlineshop dank des Anfrage-Assistenten für Baugruppen den Kunden die Möglichkeit, aus einem Pool von bewährten Kühlkörper- und Aufbau-Systemen kundenspezifische Baugruppen und Systeme anzufragen. Mehr als 20 Kühlkörperkonzepte in drei Produktlinien ermöglichen dabei Stromrichteraufbauten für Spannungen bis zu 20 Kilovolt und Ströme bis zu 14 Kiloampere.



