shoptimax und Pixelboxx gemeinsam mit OXID eSales auf der dmexco 2017

(press1) - 10. Juli 2017 - Perfekt verschmolzene Digital-Experten-DNA!



Die Digital Asset Management-Experten der Pixelboxx GmbH und die Experten des Nürnberger E-Commerce-Lösungsanbieters shoptimax GmbH präsentieren sich am 13. & 14. September als Mitaussteller am Stand (C 058 - Halle 7) der OXID eSales AG auf der dmexco 2017. Im Mittelpunkt der Präsentation steht das Produkt smxIRIS, ein neuartiges Realtime Image Publishing System zur Onlineshop- und Webauftritt-Optimierung.



In Zeiten immer höherer Ansprüche an die schnellstmögliche Abrufbarkeit von Onlineshops und Webauftritten, sind Online-Dienstleister stetig darum bemüht, für ihre Kunden effektive und profitable Optimierungsmöglichkeiten zu entwickeln. Am besten gelingt dies durch gezielten Know-how- und Wissenstransfer, wie es bei shoptimax und Pixelboxx seit Mai dieses Jahres der Fall ist.



shoptimax und Pixelboxx vereinen ihre Experten-DNA



shoptimax und Pixelboxx präsentieren sich 2017 mit "vereinter Experten-DNA" am Stand C 058 - Halle 7 der OXID eSales AG. Seit Beginn der Partnerschaft im Mai arbeiten die beiden Unternehmen gemeinsam daran, die Pflege, Ausgabe und den Abruf von Bildern für Anbieter und Konsumenten im Web effizienter, kostengünstiger und komfortabler zu gestalten. Mit im Gepäck haben die Unternehmen ein innovatives Produkt, das die Kernkompetenzen des E-Commerce Spezialisten shoptimax und des Digital Asset Management-Experten Pixelboxx auf neuartige Weise miteinander vereint: smxIRIS.



smxIRIS - Visual Content schnell, sicher und responsive veröffentlichen



Betreiber von Onlineshops und Webauftritten, die zahlreiche (Produkt-)Bilder im Einsatz haben, profitieren mit smxIRIS auf vielfältige Weise: das innovative Realtime Image Publishing System ermöglicht eine schnelle und variantenreiche Bearbeitung sowie den optimalen und schnellen Einsatz sämtlicher Bilder auf jedem Endgerät.



Auf Basis einmalig auf einem externen Server hinterlegter Masterbilder, wird automatisch die optimale Auflösung und Größe für jede Bildschirmgröße berechnet. Die Auslieferung an verschiedene Einsatzstellen in Shops oder anderen Internetseiten erfolgt schließlich "on-the-fly". smxIRIS bietet außerdem die Möglichkeit zur regelbasierte Transformation mit einer Vielzahl von Bild-, Text- und Wasserzeichenoperationen in Echtzeitverarbeitung an (u.a. 360-Grad-Ansichten aus Bilderserien, interaktive Zoomfunktionen oder freigestellte Varianten des Ursprungsbilds). Sämtliche Arbeitsschritte werden vom System automatisch durchgeführt und per URL-Parametrierung an den Shop bzw. Webauftritt übergeben.



Treffen Sie shoptimax und Pixelboxx auf der dmexco 2017



Tickets für die dmexco sind ab dem 17. Juli 2017 bereits für 99 Euro unter der Adresse http://dmexco.de/tickets/ verfügbar. Merken Sie sich also schon jetzt den 13. & 14. September 2017 vor und vereinbaren Sie im Vorfeld einen Termin mit uns!

Schreiben Sie uns einfach an mailto:info@shoptimax.de oder rufen Sie uns unter der Telefonnummer +49 (0) 911 255 66 10 an. Wir freuen uns schon jetzt darauf, Sie persönlich kennen zu lernen.



Im Vorfeld - kostenloses Webinar!



Sollten wir bereits jetzt Ihr Interesse an Realtime Image Publishing geweckt haben, können Sie sich in einem kostenlosen Webinar einen eigenen Eindruck von der Effizienz und Leistungsstärke des Produkts smxIRIS verschaffen. Anhand eines OXID-Demo-Shop-Systems erläutern Ihnen die Experten von shoptimax und Pixelboxx live die Vorteile und zeigen konkrete Anwendungsfälle. Es wird unter anderem darauf eingegangen, wie Quellbilder on-the-fly skaliert, freigestellt, gelabelt oder mit einem Wasserzeichen versehen werden können und sämtliche Änderungen in Echtzeit und ohne Performanceverluste an ihren Bestimmungsort ausgeliefert werden. Das Webinar findet statt am:



18. Juli 2017 um 11.00 Uhr



Sie können sich hier für das Webinar anmelden.



Ausführliche Informationen zu smxIRIS erhalten Sie außerdem auf der smxIRIS-Produkt-Webseite.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: