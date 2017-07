Home IT/Technik/Interaktiv norisk GmbH Pressekontakt: Theresa Lorenz Dachauer Str. 233 80637 München Tel: +49 89 599 760 78 0 Fax: +49 89 599 760 78 90 tlorenz@noriskshop.de http://www.noriskshop.de

Meldungen dieses Unternehmens: HJH Office und norisk sorgen dafür, dass alles "richtig sitzt" - Redesign des Onlineshops www.buerostuhl24.com [05.07.17, 09 Uhr] HJH Office und norisk sorgen dafür, dass alles "richtig sitzt" - Redesign des Onlineshops www.buerostuhl24.com (press1) - 5. Juli 2017 - Die Enterprise eCommerce Agentur norisk und Deutschlands Online-Marktführer im Bereich Bürostühle HJH Office arbeiteten in einer seit August 2016 andauernden Konzeptions- und Umsetzungsphase gemeinsam an der Rundum-Neugestaltung des Shops www.buerostuhl24.com. Das Ergebnis ist ein modernes, Full Responsive Redesign auf Basis des Shopsystems OXID Enterprise Edition in fünf Sprachvarianten, das mittels eines durchgängigen Einkaufserlebnisses und um-fassenden Serviceangeboten abgerundet wird.



Gemeinsam mit Jürgen Huber, Geschäftsführer der HJH Office GmbH, und seinem Team, entwickelte norisk die Vision eines Onlineshops, in dem Kunden nicht "nur einfach alles rund um die richtige Büromöbel-Ausstattung" finden, sondern auch ein funktionales und umfassendes Servicegefühl erleben können.



Von der Vision zur Umsetzung



Damit bei der Umsetzung des Redesigns von www.buerostuhl24.com und der fünf Ländershops alles reibungslos lief und von nun an immer alles "richtig sitzt", war eine ausgiebige Strategieberatung rund um die Themen Internationalisierung, Zielgruppen und Navigationskonzept notwendig. Diese ließ norisk von Beginn an in alle Prozesse und insbesondere in die technische Umsetzung von Frontend und Backend einfließen.



"Wir legen großen Wert auf eine sehr enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Jeder Händler ist Spezialist seines Fachbereichs und weiß am besten, welche Kriterien bei der Umsetzung eines Shops für seine spezielle Zielgruppe und damit seine Kunden eine Rolle spielen. Das Ganze dann in die digitale Einkaufswelt zu transformieren und ein durchgängiges Online-Shoppingerlebnis zu kreieren, ist Aufgabe und Passion von norisk", erklärt Christoph Hummel, Head of Projects der norisk GmbH.



Spezifikation sämtlicher Funktionen



Für www.buerostuhl24.com fand eine detaillierte Spezifikation aller Shop- und Sonderfunktionen statt und mündete unter anderem im Einbau einer erweiterten Bewertungsfunktion, die auf Basis von Produkteigenschaften funktioniert. Weiterhin wurde eine seitenweite Produktvergleichs- und LastSeen-Funktion realisiert. Die gesamte Umsetzung erfolgte dabei immer mit Blick auf Mandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit. Im Rahmen der Internationalisierung des Shops, wurden ein Mastershop und fünf Mandantenshops realisiert, die insgesamt in fünf Sprachen (DE, EN, IT, FR, NL) verfügbar sind. Auch wurden die bisher bestehenden vier Shop-Konstrukte des Weilheimer Unternehmens migriert.



Weiterhin wurde die Spezifikation und Anbindung einer proprietären Middleware samt des ERP-Systems "Mauve System3" inklusive mehrerer Individualisierungen vorgenom-men. Ergänzend zum Redesign fand eine umfangreiche Definition von passgenauen SEO OnSite-Maßnahmen statt, die von einem umfangreichen Analytics- und Tracking-Konzept unterstützt werden.



Beratung und Service stehen an erster Stelle



Der Beratungsgedanke des Unternehmens, zu dem eine faire Preisgestaltung, top Qualität und ein kompetenter Kundenservice gehören, wurde eins zu eins in den Shop übertragen. Dafür wurde in den Shop ein Live-Chat mit Fachberatung integriert, der über konfigurierbare Sideflags in den Shop eingebunden ist. So steht das qualifizierte Serviceteam den Kunden immer in Echtzeit kompetent zur Seite. Weiterhin wurde eine Call Center-Oberfläche inklusive individueller Mandanten- und Kundenauswahl sowie der Möglichkeit, den Call Center-Kauf über die "normalen" Zahlarten im Checkout abzuschließen, eingebunden.



Damit die Kunden problemlos das für sie passende Produkt im Shop finden, wurde neben einer übersichtlichen QuickView-Funktion auf der Übersichtsseite auch die Suchlösung Fact Finder inklusive Autosuggest und ASN (After Search Navigation) samt einer Erweiterung um Caching- und InfiniteScroll-Funktion integriert. Für das komfortable Bezahlen sorgt die nahtlose Integration von Payone (Raten-, Rechnungskauf, Paypal (Express), SÜ/Giropay, Kreditkarte, Vorkasse) und amazon Pay. Dank Trusted Shops, dem führenden Gütesiegel für Onlineshops, kaufen Kunden bei www.buerostuhl24.com zudem jederzeit ohne Risiko und mit Geld-Zurück-Garantie.



Alles für zufriedene und gesunde Kunden



"Natürlich erhoffe ich wir uns als Betreiber des Shops durch das state-of-the-Art Redesign und die optimierte Usability eine deutliche Erhöhung der Conversion-Rate und letztlich eine Umsatzsteigerung. Eine zentrale Rolle spielt dabei die on-page Beratung unserer Kunden. Über die übliche Produktinformation hinaus bieten wir dem Kunden nun vielfältige Sortier- und Filterfunktionen, sowie ein aussagekräftiges Bewertungssystem, welches dem Kunden hilft, sich im breiten Produktsortiment zurechtzufinden und "seinen" perfekten Bürostuhl zu finden", so Jürgen Huber, Inhaber des Onlineshops www.buerostuhl24.com.



Die genannten Optimierung gehen dabei wie selbstverständlich mit einem wichtigen Anliegen Jürgen Hubers einher, wie dieser weiter ausführt: "Unser oberstes Ziel ist und war es schon immer, bei den Menschen ein Bewusstsein für die Thematik des ergonomischen Sitzens zu schaffen. Ein deutscher Büromitarbeiter verbringt in seinem Berufsleben durchschnittlich 80.000 Stunden im Sitzen. Sitzt er dabei falsch, leidet darunter in erster Linie natürlich seine Gesundheit. Die richtige Büroeinrichtung ist aber nicht nur wichtig für die Gesundheit. Sie kann beispielsweise auch dazu beitragen, alle Aufgaben entspannter und wesentlich produktiver zu meistern - ein Faktor, den insbesondere Unternehmer mit Blick auf ihre Mitarbeiter nicht unterschätzen sollten", so Huber.



Im eigens eingerichteten Ratgeber- und Blog-Bereich auf www.buerostuhl24.com/ratgeber besteht die Möglichkeit, sich tiefergehend zum Thema "richtige Büroausstattung" zu informieren. Dort finden sich ausführliche Informationen beispielsweise zu den Themen "Homeoffice - Daheim arbeiten, aber richtig", "Richtige Sitzhaltung" oder "Feng Shui am Arbeitsplatz", sowie ein "Lexikon der Fachbegriffe".



Positives Fazit von beiden Seiten



"HJH Office hat für die Umsetzung der Online Shops mit norisk eindeutig den richtigen Partner gefunden. Die Umsetzungszeit und das Ergebnis entsprachen genau unseren Vorstellungen. Damit wir die dynamischen Seiteninhalte individuell gestalten können, wurden uns von norisk sogar zahlreiche Gestaltungselemente (CSS-Klassen) zur Verfügung gestellt. Das erleichtert uns die Arbeit enorm. Wir und unsere Kunden sind äußerst zufrieden", resümiert Jürgen Huber.



Auch Christoph Hummel zieht ein positives Fazit aus der Arbeit an diesem Projekt: "Wir freuen uns sehr darüber, dieses vielschichtige Projekt mit zahlreichen Entwicklungsleistungen und spannenden Herausforderungen im Onlinemarketing umgesetzt zu haben und werden dem Unternehmen natürlich weiterhin bei allen Fragen rund um die Online-Strategie zur Seite stehen." Downloads zu dieser Pressemitteilung: Kein Vorschaubild verfügbar buerostuhl24 © norisk GmbH 2017

