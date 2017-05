shoptimax und Pixelboxx schließen Partnerschaft - Vorstellung des neuen Produkts smxIRIS

(press1) - Nürnberg, 03. Mai 2017 - Ab sofort arbeiten die Digital Asset Management-Experten der Pixelboxx GmbH und die Experten des Nürnberger E-Commerce-Lösungsanbieters shoptimax GmbH Hand in Hand. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Pflege, Ausgabe und den Abruf von Bildern für Anbieter und Konsumenten im Web effizienter und komfortabler zu gestalten. Dank des innovativen Web Image-Publishing-Produkts smxIRIS, können unter anderem Bild-Publikationsprozesse beschleunigt und unterschiedliche Bildschirmgrößen von PCs, Smartphones oder Tablets on-the-fly bedient werden.



Für Anbieter jeglicher Online-Angebote, insbesondere aber von Onlineshops, stellt die Bearbeitung und schnelle Bereitstellung zahlreicher Varianten von (Produkt-)Bildern nicht nur eine finanzielle Herausforderung dar. Oft wirkt sich die Abfrage von Bildern auf die Geschwindigkeit des Online-Shops und anderer Webseiten aus. Die User sind mit den Ladezeiten unzufrieden und brechen den Shop- oder Webseitenbesuch ab - dies gilt insbesondere für die immer wichtiger werdende Gruppe der mobilen Nutzer. Dank smxIRIS können nun Bild-Publikationsprozesse deutlich beschleunigt und vereinfacht werden.



Was ist smxIRIS und was kann es?



Mit smxIRIS (smx Intermedia Realtime Image Server) hinterlegen Sie auf einem externen Server einmalig Quell- bzw. Masterbilder, deren Auslieferung auf Ihre Webseite nach von Ihnen vorher festgelegten Regeln in Echtzeit erfolgt. Es ist somit nicht mehr notwendig, Bilder vorher aufwändig zu bearbeiten und in verschiedenen Versionen mehrfach abzuspeichern. Auf Basis eines einzigen Ursprungsbildes wird mit smxIRIS automatisch die optimale Auflösung für jede Bildschirmgröße berechnet. Ihre visuelle Botschaft und die visuelle Qualität bleiben gleichwertig erhalten. Neben den Brot- und Butterfunktionen Konvertierung und Skalierung, bietet smxIRIS die direkte, regelbasierte Transformation mit einer Vielzahl von Bild-, Text- und Wasserzeichenoperationen an. Dank smxIRIS sparen Sie also Arbeitsaufwand, Geld und beschleunigen die Publikationsprozesse Ihrer Bilder. Letzteres erhöht zudem die Reaktionszeit Ihrer Seite - was unter anderem Google mit einem besseren Ranking Ihrer Seite belohnt.



Erweiterung auf weltweiten, cloudbasierten Zugriff



Sind Ihre Ansprüche international? Auch das ist dank einer möglichen größeren CDN (Content Delivery Network)-Lösung kein Problem. Mehrere smxIRIS-Server in einer Cloud sorgen dafür, dass Ihre Bilder schnell und in hoher Qualität international ausgeliefert werden.



Sie wollen smxIRIS in Aktion erleben?



Damit Sie sich von der Effizienz und Leistungsstärke des Produkts smxIRIS selbst überzeugen können, bietet shoptimax in Kooperation mit Pixeboxx kostenlose Webinare an. Anhand eines Demo-Shop-Systems erklären Ihnen die Experten von shoptimax und Pixelboxx die Vorteile des dynamischen Web Image-Publishing im Allgemeinen sowie konkrete Anwendungsfälle mit smxIRIS in Aktion. Wir gehen unter anderem darauf ein, wie Quellbilder on-the-fly skaliert, freigestellt, gelabelt oder mit einem Wasserzeichen versehen werden können und sämtliche Änderungen in Echtzeit und ohne Performanceverluste an ihren Bestimmungsort ausgeliefert werden.



Für die Teilnahme am Webinar stehen drei Termine zur Auswahl:



17. Mai 2017, 11.00 Uhr



14. Juni 2017, 11.00 Uhr



und



04. Juli 2017, 11.00 Uhr





Sie können sich hier https://attendee.gotowebinar.com/rt/7082632076002257155?source=smxIRIS+Presseverteiler für einen der drei Webinar-Termine anmelden.



Ausführliche Informationen zu smxIRIS erhalten Sie außerdem auf der smxIRISProdukt-Webseite: http://www.smxiris.de



Zudem sind ausführliche persönliche Beratungsgespräche während der Pixelboxx Kunden- und Partnertage am 01. und 02. Juni 2017 in Mörfelden (Nahe Frankfurt a. M.) möglich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier: http://www.pixelboxx.com/de/blog/23-events/431-kunden-und-partnertag-2017.html



Pixelboxx und shoptimax freuen sich auf Ihren Besuch!

shoptimax ist E-Commerce-Experte für die Implementierung und Optimierung von Online-Vertriebskanälen in B2B- und B2C-Geschäftsprozessen.Unser knapp 40-köpfiges Team nutzt zukunftsweisende eCommerce-Technologien auf Basis von Shopware und OXID eSales Shop-Systemen, die über Schnittstellen in die ERP- und PIM-Backendsysteme unserer Kunden integriert werden. Neben der Implementierung von PHP-basierten Onlineshops konzentriert sich shoptimax auf die Konzeption und Umsetzung intelligenter Module für die Prozess- und Erfolgsoptimierung von Onlineshops, auf Internetmarketing- und eCommerce-Strategien und die kontinuierliche Betreuung von Unternehmensportalen (Onlineshops und Marktplätze).Seit 2003 haben wir weit mehr als 100 Onlineshops realisiert, davon ca. 70 mit Schnittstelle zu SAP / Dynamics AX und NAV / jCatalog oder anderen ERP- und PIM-Systemen. Bereits seit 2004 sind wir OXID Premium Solution Partner, heute OXID Partner Enterprise Level, seit 2014 Shopware Solution Partner und seit 2015 Partner von plentymarkets.Aktuell betreuen wir ca. 20 Portale unserer Kunden aktiv auf Basis von langfristigen Rahmenverträgen. Eine kleine Auswahl unserer Referenzen finden Sie hier: http://www.shoptimax.de/Referenzen/ Weitere Infos unter: www.shoptimax.de shoptimax GmbHTheresa LorenzPR- & Content-ManagerinUlmenstraße 52 H, D-90443 Nürnberge-mail: theresa.lorenz@shoptimax.de Telefon: 0911 255 66 28Telefax: 0911/25566-29E-Mail: info@shoptimax.de Geschäftsführer: Friedrich Schreieck