Einkauf meets IT - BME-Kongress IT-Sourcing 2017

(press1) - 6. Juli 2017 - Die Digitalisierung fordert alle Unternehmen heraus und führt zu gravierenden Veränderungen - nicht nur in den Geschäftsmodellen sondern vor allem auch in den internen Prozessen. Diese Entwicklung ist für die Unternehmen Chance und Risiko zugleich und nur durch ein gemeinsames Handeln aller Beteiligten zu stemmen.



Bei der konkreten Umsetzung digitaler Prozesse im Geschäftsalltag müssen Einkauf und IT gemeinsam an einem Strang ziehen, damit Projekte schnell und erfolgreich realisiert werden.



Auf unserem, gemeinsam mit dem VOICE e.V. veranstalteten, Kongress erhalten Sie den notwendigen Überblick über geeignete Technologien, Strukturen und Arbeitsmethoden, um das Abstraktum Digitalisierung in der Praxis mit Leben zu füllen.



Die Veranstaltung findet vom 11. - 12. September 2017 im Radisson Blu Hotel in Hamburg statt. In Praxisvorträgen, Workshops, Round Tables oder in der begleitenden Fachausstellung stehen folgende Themen im Fokus:



- Die Evolution der Commodity IT: Schnelle Prozesse und flexible Strukturen - versus Rahmenverträge, Standards und Compliance

- Software-Sourcing: Auswahlverfahren beschleunigen, Cloud sicher nutzen

- Prozesse: Scrum und Kanban für Projektmanagement und Einkauf

- Recht: Datenschutz und agile Projektverträge rechtssicher umsetzen, Outsourcing absichern

- Infrastruktur und Technologie: Cybercrime verhindern, SIAM realisieren und erste Einblicke in Augmented Reality

- Lieferanten: Multi-Sourcing, Datenanalyse und Automatisierung - Potenziale im IT-Einkauf heben



Finden Sie hier weitere Informationen:

Kontakt:

BME Akademie GmbH

Kerstin Schmitt

Bolongarostr. 82

65929 Frankfurt Downloads zu dieser Pressemitteilung: IT-SOURCING 2017 Dateityp: pdf

Größe: 2092 KByte