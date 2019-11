Geschenke mit Individualität und Charakter

(press1) - 20. November 2019 - Das richtige Geschenk zu finden kann manchmal ganz schön schwierig sein. Besonders dann, wenn man die zu beschenkende Person vielleicht noch gar nicht richtig kennt. Viele setzten sogar das Wort Schenken mit dem Wort Stress auf eine Linie. Eben dann, wenn man einfach nicht weiß, was man schenken soll, kann die Geschenkesuche ganz schön nervig werden. Aber warum? Wir von Hansa Depot https://hansadepot.de setzen auf abwechslungsreiche Geschenkideen, die garantiert jeden zum Schmunzeln bringen werden.



Was macht unsere Geschenke aus?

Sie sind eben nicht alltäglich und schon gar nicht in jedem Laden zu finden: Unsere kleinen liebevoll gestalteten Skulpturen. Und genau das macht die Geschenke von Hansa Depot so unglaublich einzigartig. Unsere liebenswerten Kunstobjekte werden in behutsamer Handarbeit gefertigt. Die überdurchschnittliche Detailgenauigkeit der Figuren ist das Ergebnis eines langen und aufwendigen Herstellungsprozesses und versetzt jeden ins Staunen. Konstruiert werden sie beispielsweise aus Kupfer und Stahl. Dabei stellen Sie eine Vielzahl von alltäglichen Handlungen oder Szenen aus bekannten Berufen auf eine humorvolle Art und Weise nach. Der Gärtner mäht Rasen aus Kupfer, der Wrestler liegt K.O. im Ring und ein Pärchen steht schmusend unter einem Liebesbaum.



Eine große Auswahl - Geschenke für jeden Anlass

In unserem Online Shop finden Sie ein breites Spektrum an verschiedenen Präsenten. Wählen Sie bequem zwischen den Kategorien Beruf, Büro, Sport, Liebe, Hobby, Musik, Einzug, Mobilität oder Hochzeit. Jede einzelne Kategorie beinhaltet eine liebevolle Auswahl von kleinen Skulpturen, die auf eine ganz besondere Weise eine kleine Geschichte erzählen.



Tolle Geschenkideen - vielseitig kombinierbar

Sie können unsere einzigartigen Kunstobjekte auf verschiedenen Wegen überreichen. Entweder allein oder in der Komposition mit anderen Elementen. Die Floristin und der Gärtner sind mit knapp 18 Zentimetern Höhe das perfekte Beiwerk für größere Pflanzen. Stellen Sie die Figuren einfach neben den Stamm und drücken Sie sie vorsichtig an die Erde fest. So haben Sie ruckzuck einen Blumenstock auf witzige Art verschönert. Sie wollen gemeinsam mit Freunden ein Gruppengeschenk zum Paintball verschenken? Kein Problem, auch dazu hat Hansa Depot die richtige Geschenkskulptur. Kulinarische Geschenkideen können durch Figuren aus der Kategorie Gastronomie unterstützt werden. Selbst Geldgeschenke können so noch herzlicher verpackt werden. Die Kunstfigur Verkäuferin passt dazu optimal. Alles was Sie brauchen ist ein Geldschein und ein kleines Stück Klebeband. Kleben Sie dann den Schein vorsichtig auf die vorderste Front der Verkaufstheke und der Beschenke kann selbst bestimmen, was er oder sie sich dafür gönnt.



Fazit:

Das ewige Grübeln hat mit unseren Geschenkideen ein Ende. Stöbern Sie doch einmal selbst durch den Online Shop und entdecken Sie die Welt unserer liebevollen Figuren.