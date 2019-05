Real.de-Anbindung von Speed4Trade: Marktplatzhandel für Kfz-Teile-Händler jetzt noch wirkungsvoller

* real.de hat Kfz-Ersatzteile-Kategorie zugunsten präziserer Produktsuche verbessert

* Speed4Trade bindet Marktplatz real.de für Händler an

* Vernetzung mit bestehender Unternehmenssoftware sorgt für automatisierte Prozesse



Altenstadt, 21.05.2019: Autoteile- und Reifenhändler können ihre Produkte jetzt zielgerichteter über real.de verkaufen. Der Online-Marktplatz real.de hat in seiner Kfz-Ersatzteile-Kategorie eine neue Filteroption integriert, die die Produktsuche verbessert. Das macht den Handelsplatz für Kfz-Teile- und -Reifenhändler wirkungsvoller. Speed4Trade bindet Händler an real.de und weitere bekannte Marktplätze an.



Bessere Suchergebnisse durch neue Filteroption

2,1 Millionen der insgesamt rund 15 Millionen auf real.de angebotenen Produkte entfallen auf die Kategorie Kfz. Die Seitenbesucher finden darunter Kfz-Ersatzteile, Reifen & Felgen, Zubehör und vieles mehr. Dank der in der Kfz-Ersatzteile-Kategorie neu integrierten Filteroption bekommen sie präzisere Suchergebnisse und Produktvorschläge angezeigt. Durch eine genaue Bestimmungsmöglichkeit ihres Fahrzeugtyps anhand der HSN- und TSN-Nummer gelangen Seitenbesucher künftig schneller zum passenden Ersatzteil. Für Händler ist der Marktplatzhandel erfolgsversprechend, denn der Online-Absatz von Kfz-Ersatzteilen und Reifen befindet sich im Wachstum: Weltweit haben 29 Prozent der Käufer von Autoersatzteilen, Reifen oder Zubehör angegeben, den letzten Teilekauf online getätigt zu haben. Das entspricht einem Zuwachs von rund 20 Prozent innerhalb eines Jahres.*



Marktplatzhandel als schneller Einstieg in den Online-Handel

Der Zeitpunkt für den Einstieg in den Online-Teilehandel ist günstig. Der Marktplatz real.de ist auch speziell für Kfz-Teile- und Reifenhändler attraktiv, die noch keinen eigenen Online-Shop betreiben (dieser ist für den Betrieb nicht zwingend notwendig), aber schnell mit dem Online-Handel beginnen wollen. Für die Anbindung von real.de kommt der auf digitale Lösungen für den Automotive Aftersales-Market spezialisierte eCommerce-Softwareanbieter Speed4Trade ins Spiel: Deren Softwarelösung Speed4Trade Connect vernetzt die bestehende Unternehmenssoftware (ERP- oder Logistik-System) der Händler mit Handelsplattformen wie zum Beispiel real.de. Speed4Trade Connect ermöglicht das gleichzeitige, automatisierte Einstellen des Sortiments bei real.de. Ein hoher Automatisierungsgrad ist vor allem bei den im Kfz-Aftermarket üblichen Produktsortimenten mit mehreren zehntausend Artikeln und Varianten erforderlich.



Mit dem Partnerangebot von Speed4Trade und real.de sparen Kfz-Teile- und Reifenhändler beim Einstieg in den Marktplatzhandel für drei Monate die real.de-Grundgebühr. Dieses Angebot gilt bis 30.06.2019. Neben real.de können sie weitere B2C-/B2B-Handelsplattformen wie Tyre24, Check24 oder eBay anbinden. Und wenn erste Erfahrungen im Online-Handel gesammelt wurden, können mit Hilfe der Plattform Speed4Trade Commerce eigene Shops, Portale oder Marktplätze aufgebaut werden.



Über Speed4TradeDie Speed4Trade GmbH entwickelt Software für digitalen Handel. Das eCommerce-Softwarehaus ist darauf spezialisiert, Plattformen aufzubauen (z. B. Online-Shops, Marktplätze, Serviceportale) und mit vorhandenen IT-Systemen zu vernetzen. Speed4Trade begleitet primär Hersteller und Händler des Kfz-Teile- und Reifenmarktes dabei, digitale Geschäftsmodelle mit automatisierten Prozessen zu verwirklichen. Mit der Vision "Kundennähe durch digitale Lösungen" verschafft Speed4Trade Anbietern effizient, sicher und kostenreduziert Zugang zu Kunden und Umsatz. Seit über 15 Jahren unterstützen die erfahrenen Softwarearchitekten ihre Kunden in allen Phasen ihrer Digitalisierungsprojekte, von Beratung an. Das international tätige, inhabergeführte Softwarehaus mit 100 Mitarbeitern ist im bayerischen Altenstadt an der Waldnaab ansässig.