Success Story: Maximale Automatisierung für Reifen- & Felgen-Handel

(press1) - Altenstadt, 27.09.2018: Gerade in der schnelllebigen Welt des Online-Handels kann sich glücklich schätzen, wer einen verlässlichen Partner an seiner Seite hat. So sieht es auch der bekannte Reifen- und Felgenhändler REIFF. Mit Speed4Trade verbindet REIFF eine lange Geschäftsbeziehung. Zusammen werden die Verkaufskanäle weiterentwickelt und das Unternehmen beim Erreichen seiner Ziele unterstützt.



Händler mit Historie

REIFF ist der größte herstellerunabhängige Reifenhändler in Deutschland. Das Unternehmen blickt auf 108 Jahre Erfahrung in der Reifen-/Felgenbranche zurück und ist seit 2017 Teil der European FinTyre Distribution Limited (EfTD). Im Jahr 2016 erzielte REIFF in den drei Marktsegmenten Groß-, Einzel- sowie Onlinehandel/eCommerce rund 340 Millionen Euro Umsatz. REIFENDISCOUNT.DE ist einer der erfolgreichsten deutschen B2C-Reifen- und Felgen-Online-Shops und zählt deswegen zu den Fokus-Vertriebskanälen REIFFs.



Langjährige Geschäftsbeziehung

Um sich im eCommerce-Umfeld zu behaupten, sieht REIFF im Einsatz von State-Of-The-Art-Technologien die Basis für den Erfolg. Das Ziel: Geringer manueller Aufwand und hohe Automatisierung. Dafür ging REIFF 2008 eine Geschäftsbeziehung mit dem Softwarehersteller Speed4Trade ein, bei der von Anfang an die Chemie stimmte. "Im Aftersales-Umfeld und speziell im Reifenhandel verfügt das Team über sehr viel Expertise und Know-how", sagt Dr. Jan Herstell, Chief Digital Officer von REIFF Reifen und Autotechnik GmbH.



Shops und Marktplatz-Anbindung

Speed4Trade wurde mit der Shop-Erstellung für REIFENDISCOUNT.DE, PNEUDISCOUNT.CH, REIFF-REIFEN.DE und NETTO-REIFENDISCOUNT.DE betraut. Dafür kam das auf den Kompletträder-Handel ausgerichtete Shopsystem Speed4Trade COMMERCE zum Einsatz. Die Online-Shops bieten Kunden einige Vorzüge wie vorkonfigurierte Komplettradpaket-Angebote, die deutschlandweite Lieferung an Montagepartner oder die Wahlmöglichkeit aus vielen Zahlungsarten.



Mit der eCommerce-Software Speed4Trade CONNECT wurden für REIFENDISCOUNT.DE die Marktplätze eBay und Amazon angebunden. Angebote werden damit marktplatzübergreifend automatisiert eingestellt. Dafür werden Artikeldaten z.B. um marktplatzspezifische Attribute, Bilder, Videos und Beschreibungen angereichert und Reifenprofile mit Reifentestergebnissen namhafter Herausgeber verknüpft. Speed4Trade CONNECT verbindet die Marktplätze mit einem zentralen Backend-System und darüber mit der Warenwirtschaft (eine Eigenentwicklung REIFFs). "Wir profitieren am meisten davon, dass durch die Software alle relevanten Prozesse unkompliziert und zuverlässig automatisch ablaufen", so Dr. Herstell. "Übernommen wird zum Beispiel die Sortiments- und Lagerbestandssteuerung, das Artikel-Listing auf den Marktplätzen, das Abholen und Anlegen der Aufträge in unserem Warenwirtschaftssystem und die Zahlungsabwicklung."



Weitere Zusammenarbeit

Das Ergebnis: Maximal möglicher Automatisierungsgrad und Einsparung manuellen Pflegeaufwands. Die REIFF-Vertriebskanäle laufen erfolgreich. Mit über 95% entfällt der Großteil des Geschäftsvolumens (bei einer Auftragsmenge im sechsstelligen Bereich) auf den REIFENDISCOUNT.DE-Shop und -eBay-Kanal. REIFENDISCOUNT.DE verzeichnet über 70.000 positive Kundenbewertungen und wurde von COMPUTER BILD über mehrere Jahre wiederholt als "TOP-SHOP" prämiert.



Darum wird REIFF weitere Projekte mit dem Softwarehersteller verwirklichen. Rechtzeitig zur Umbereifungszeit wurde zuletzt der Reifen- & Felgenkonfigurator Speed4Trade WHEEL in REIFENDISCOUNT.DE implementiert. Im aktuellen Geschäftsjahr folgt die Integration in weitere Shops. "Von Speed4Trade WHEEL erwarten wir eine steigende Kundenzufriedenheit und daraus folgend eine - insbesondere im Mobile-Bereich - steigende Konversionsrate", so Dr. Herstell. Nächster Meilenstein wird ein höchst individuelles, mehrmandantenfähiges Multi-Shopsystem. Mit ihm als "Unterbau" können weitere internationale Rollouts von Tochterfirmen als Sub-Shops schnell und effizient realisiert werden. Dr. Herstell ist mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden: "Bei Diskussionen über fach- und produktspezifische Themen stehen wir bei Speed4Trade kompetenten Ansprechpartnern gegenüber, die auch komplexere Zusammenhänge innerhalb unserer Produkt-Range effizient in technische Lösungen übersetzen."



Dr. Jan Herstell, Chief Digital Officer der REIFF Reifen und Autotechnik GmbH: "Es ist nicht häufig der Fall, einen Dienstleister zu haben, mit dem die Zusammenarbeit sowohl auf fachlicher als auch auf persönlicher Ebene als derart positiv, konstruktiv und zukunftsgewandt zu beschreiben ist."



Die gesamte Success Story und weitere Details sind zu finden unter: http://www.speed4trade.com/downloads/Speed4Trade-Success-Story-REIFF.pdf

Speed4Trade liefert erstklassige digitale Lösungen für den internationalen Omni-Channel-Commerce. Das Softwarehaus mit 90 Mitarbeitern versteht sich als Integrationsspezialist für Verkaufsprozesse auf allen Kanälen: Online, Mobile und am Point of Sale. Seit mehr als 10 Jahren vertrauen renommierte Unternehmen aus Handel und Industrie auf das einschlägige eCommerce-Know-how. Diese profitieren von einem Gesamtpaket aus Beratung, Konzeption, Umsetzung und Integration in die bestehende Systemlandschaft. Speed4Trade-Kunden erhalten damit ein solides Fundament für deren profitable plattformgestützte B2C- und B2B-Handelsstrategien.