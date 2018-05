Speed4Trade integriert Amazon Pay in eigenes Shopsystem

(press1) - Altenstadt, 04. Mai 2018 - Amazon Pay erleichtert Kunden das Anmelden und Bezahlen mit Informationen, die bereits auf ihrem Amazon-Kundenkonto gespeichert sind. Diese vertraute und zuverlässige Zahlungsmethode können nun auch Speed4Trade-Händler in ihren Online-Shops einsetzen. Speed4Trade-Kunden wie Original-Ersatzteile-Händler myparto profitieren bereits vom vereinfachten Bezahlprozess.



Für Online-Händler steht im Fokus, ihren Kunden das Online-Shopping so einfach und bequem wie möglich zu machen. Nicht grundlos planen darum laut EHI-Studie 22 Prozent* der deutschen Händler, bis Ende 2018 das Bezahlen mit Amazon Pay in ihren Zahlungsmix aufzunehmen. Die entscheidenden Kriterien für Händler, um eine neue Zahlungsart aufzunehmen, sind Nutzerfreundlichkeit und gleich an zweiter Stelle Datensicherheit.** Mit Amazon Pay im eigenen Online-Shop müssen die Shop-Kunden nicht erst ihre Kreditkarte suchen oder eine Versandadresse eingeben. Sie loggen sich einfach mit den Anmeldedaten ihres regulären Amazon-Kontos ein und bezahlen mit den dort hinterlegten Zahlungs- und Versanddaten. Händlern mit einem Online-Shop auf Basis des Shopsystems Speed4Trade COMMERCE steht dafür jetzt ein passendes Integrationsmodul zur Verfügung.



Modul für Online-Shopsystem von Speed4Trade

Der renommierte Original-Ersatzteile-Händler myparto kann nach Einbindung von Amazon Pay jetzt die Früchte ernten. Mit Hilfe von Speed4Trade hat myparto die Zahlungsart erfolgreich in seinen Online-Shop eingebunden. Geschäftsführer Tobias Mennecke berichtet über seine Erfahrungen: "Amazon Pay wird sehr gut angenommen. Unsere Kunden nutzen es rege: Fast jede achte Bestellung auf myparto.com wird per Amazon Pay bezahlt. Unser Fazit fällt absolut positiv aus."



Individuelle Shops mit Amazon-Pay-Integration

Amazon Pay kann helfen, die Anzahl der Kaufabbrüche zu verringern und die Conversion Rates zu erhöhen, denn mit dem Bestellen auf Amazon sind Millionen Kunden auf der ganzen Welt vertraut. Der komplette Bezahlvorgang findet auf dem Webshop des Händlers statt, ohne Weiterleitung auf eine andere Website.



Grundsätzlich branchenneutral konzipiert, bietet die Shop-Plattform Speed4Trade COMMERCE speziell Anbietern aus der Kfz-Teile- und Reifenbranche besondere Funktionen für spezifische Anforderungen: Sei es z.B. die Anbindung bewährter Teilekataloge wie z.B. von TecDoc, die performante Ausgabe von Fahrzeugkompatibilitäten oder erweiterte Such- und Filterfunktionen für Online-Teilesortimente. Speed4Trade COMMERCE bildet eine flexible Basis für Business-Szenarien aller Art: Für individuelle B2C- und B2B-Shops, Online-Marktplätze oder weitere Handelsportale.





*Quelle: EHI-Studie "Online-Payment 2017", durchgeführt mit 106 Online-Händlern (Pureplayer und Omnichannel-Händler) unterschiedlicher Branchen und Umsatzgrößen

**Quelle: EHI-Studie "Online-Payment 2016", durchgeführt mit 76 Online-Händlern (Pureplayer und Omnichannel-Händler) unterschiedlicher Branchen und Umsatzgrößen

Speed4Trade liefert erstklassige digitale Lösungen für den internationalen Omni-Channel-Commerce. Das Softwarehaus mit 90 Mitarbeitern versteht sich als Integrationsspezialist für Verkaufsprozesse auf allen Kanälen: Online, Mobile und am Point of Sale. Seit mehr als 10 Jahren vertrauen renommierte Unternehmen aus Handel und Industrie auf das einschlägige eCommerce-Know-how. Diese profitieren von einem Gesamtpaket aus Beratung, Konzeption, Umsetzung und Integration in die bestehende Systemlandschaft. Speed4Trade-Kunden erhalten damit ein solides Fundament für deren profitable plattformgestützte B2C- und B2B-Handelsstrategien.