Speed4Trade integriert CHECK24: Teile- und Reifenhändler profitieren von Bekanntheit

(press1) - Altenstadt, 07.12.2017: Mit der Anbindung von CHECK24 an Speed4Trade CONNECT steht Online-Händlern Deutschlands größtes Vergleichsportal als Verkaufskanal zur Verfügung. CHECK24 bietet Händlern ein attraktives Verkaufsumfeld für Kfz-Teile und Reifen, eine große Markenbekanntheit und einen Kundenpool von 15 Millionen Kunden. Der Kanal reiht sich nahtlos in die Riege der Aftersales-Marktplätze ein, die Speed4Trade bereits erfolgreich angebunden hat.



Deutschlands größtes Vergleichsportal angebunden

Softwarehersteller Speed4Trade hat Deutschlands größtes Vergleichsportal CHECK24 an seine eCommerce-Software angebunden. Online-Händler können CHECK24 als zusätzlichen Verkaufskanal erschließen, denn CHECK24 bietet über Versicherungs- oder Stromtarifvergleiche hinaus auch Produkte zum Verkauf an. Nach dem erfolgreichen Launch der ersten Produktkategorien "Elektronik & Haushalt" sowie "Reifen" stößt bald die Kategorie "Autoteile" dazu. Kfz-Teile- und Reifenhändler profitieren von der großen Markenbekanntheit durch die aktive Werbung und vom Pool mit 15 Millionen CHECK24-Kunden. Mit der eCommerce-Software Speed4Trade CONNECT und der Integration von CHECK24 erreichen Händler eine schnelle und komfortable Verkaufsabwicklung. Denn die Software automatisiert Datenmanagement, Angebotserstellung & Listing sowie Auftragsabwicklung.



Vor allem das Cross-Selling-Potential ist nicht zu unterschätzen: Denn Millionen Bestandskunden und Seitenbesucher, die mit CHECK24 Kfz-Versicherungen vergleichen, können über das Portal anschließend bequem Teile und Reifen für ihr Fahrzeug bestellen. Teilespezifische Suchmöglichkeiten erleichtern die Suche nach Bremsscheibe, Anlasser oder Ölfilter und generieren zum Fahrzeugmodell passende Produktvorschläge. Für die Angebotserstellung geben Händler ihrerseits TecDoc-Produktdaten an CHECK24 weiter. Der Marktplatz unterstützt den TecDoc-Teilekatalog, der über die Kfz-Teile-Informationen führender Hersteller verfügt. CHECK24 verarbeitet die Daten und weist passende Fahrzeuge aus.



Schnittstellen zu Handelsplattformen des automobilen Aftermarkets

Die Anbindung an die erfolgreiche Vergleichsplattform gab Speed4Trade im Rahmen des Partnerevents "FUTURE DAYS" bekannt. Damit ist die Anbindung die nächste nach Tyre24, Europas größtem B2B-Marktplatz für Reifen, Felgen, Kfz-Ersatzteile und Zubehör. Der Softwarehersteller folgt damit seinem Automotive-Branchenfokus und dem strategischen Ziel, seinen Kunden Zugang zu attraktiven Teile- und Reifen-Verkaufsplattformen zu verschaffen. Die eCommerce-Software Speed4Trade CONNECT verfügt auch über Schnittstellen zu weiteren bekannten Online-Handelsplattformen wie eBay, Amazon, DAPARTO & Co. Speed4Trade CONNECT wird an zentraler Stelle in die Unternehmenssoftware eingebunden und verbindet das ERP-System mit den Vertriebskanälen. Das sorgt für gleichzeitigen, automatisierten Handel über Online-Shops, Marktplätze und alle weiteren Handelsplattformen.

Speed4Trade liefert erstklassige digitale Lösungen für den internationalen Omni-Channel-Commerce. Das Softwarehaus mit 90 Mitarbeitern versteht sich als Integrationsspezialist für Verkaufsprozesse auf allen Kanälen: Online, Mobile und am Point of Sale. Seit mehr als 10 Jahren vertrauen renommierte Unternehmen aus Handel und Industrie auf das einschlägige eCommerce-Know-how. Diese profitieren von einem Gesamtpaket aus Beratung, Konzeption, Umsetzung und Integration in die bestehende Systemlandschaft. Speed4Trade-Kunden erhalten damit ein solides Fundament für deren profitable plattformgestützte B2C- und B2B-Handelsstrategien.