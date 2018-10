i.b.s. erweitert sein Geschäftsfeld in Europa auf militärische Dienstleistungen in den Bereichen bewaffnete Transportbegleitung und Trainings für Spezialeinheiten!

(press1) - 1. Oktober 2018 - In Zeiten der geschäftlichen Globalisierung erscheint auch die Gefährdungs- und Bedrohungslage durch kriminelle und terroristische Elemente in größeren Dimensionen.



Alltagskriminalität, Wirtschafts- und Schwerstkriminalität stellen in der heutigen Zeit ein zunehmend reales Problem dar.



Gerade Menschen in exponierter Stellung, weltweit erfolgreich agierende Unternehmen und Konzerne, aber auch Regierungseinrichtungen sehen sich damit in erhöhtem Maße konfrontiert. Zudem sind in den letzten zwei Jahrzehnten vermehrt auch internationale Schifffahrtstrassen und Hafenanlagen sowie auch militärische Einrichtungen im Ausland als Ziele für mögliche terroristische Anschläge und vorbereitende, kriminelle Aktivitäten in den Fokus geraten.



Seit mehr als 22 Jahren sind die Geschäftsführung und Mitarbeiter der i.b.s.® weltweit erfolgreich für unsere Klienten im Einsatz, um diese vor derartigen Gefahren, beispielsweise durch Personenschutz, Maritime Security oder auch durch die bewaffnete Absicherung von militärischen und zivilen Transporten zu schützen, um nur wenige Beispiele unseres weitreichenden Dienstleistungsportfolios zu benennen.



Für unsere Mitarbeiter steht hierbei immer der Mensch im Vordergrund - daran orientieren sich unsere Konzepte und Maßnahmen, die wir derzeit über unsere Niederlassungen, Repräsentanzen und Kontaktbüros in Deutschland (Sittensen und Hamburg), in den Vereinigten Staaten von Amerika (Miami/Florida), im Sultanat von Oman (Maskat), der Republik Singapur (Singapur) und der Republik Malediven (Malé) darstellen können.



Natürlich sind wir dabei nicht nur auf die Orte unserer Niederlassungen, Repräsentanzen und Kontaktbüros limitiert, sondern können unsere professionellen beratenden und operativen Dienstleistungen, wie beispielsweise bewaffneten Personenschutz, Transportbegleitungen sowie auch Maritime Sicherheit grundsätzlich auch in anderen Regionen von Afrika, Asien, Nord Amerika, Südamerika sowie dem mittleren Osten darstellen.



Daher möchten wir Sie an dieser Stelle herzlich einladen, sich über unseren offiziellen Internet Auftritt unter www.ibs-ops.com zu den von unserem Unternehmen angebotenen Schutz- und Präventionsdienstleistungen zu informieren.



Wenn Sie an weiteren Informationen oder einem diskreten persönlichen Gespräch mit unseren Spezialisten interessiert sind, nutzen Sie bitte unsere Kontaktdaten über unseren Web Auftritt.



Wir freuen uns darauf von Ihnen zu hören.

Seit 1996 offiziell in Deutschland zugelassener und registrierter, ziviler Sicherheitsanbieter mit Niederlassungen und Repräsentanzen in Europa, Asien, Nord Amerika und den Mittleren Osten.