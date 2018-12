Neuer Wikipedia-Leitfaden für Unternehmen, Politiker und touristische Regionen

(press1) - Hannover, 5. Dezember 2018. Die Wikipedia ist wichtig für die Kommunikation - schließlich ist die Online-Enzyklopädie eine der meistbesuchten Websites und häufig das erste Suchergebnis bei einer Online-Recherche. Ein neuer Leitfaden "Kommunikation in der Wikipedia", erstellt von der Agentur Aufgesang, will Unternehmen bewegen, die Wikipedia mit all ihren Möglichkeiten für sich zu entdecken, und rückt darüber hinaus jene in den Blickpunkt, deren Chancen vielfach noch ungenutzt bleiben - nämlich Politiker und touristische Regionen.



"Unternehmen haben oft nur den Wunsch, einen Wikipedia-Artikel zu bekommen - und streichen schnell die Segel, wenn dieses Ziel wegen der strengen Relevanzkriterien für sie nicht erreichbar ist", erläutert Peter Montag, Autor des Leitfadens. "Dabei stehen zum Beispiel mit der Artikelergänzung oder der Bildspende weitere Wege offen, Eingang in die Wikipedia zu finden. Besondere Chancen gibt es zudem für viele Politiker, Träger öffentlicher Ämter und touristische Regionen - hier sind bei Weitem noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft."



So haben etwa alle Bundestags- und Landtagsabgeordnete ein Anrecht auf einen Artikel zu ihrer Person in der Wikipedia. Dasselbe gilt für Bürgermeister von Mittelstädten, für Landräte und Staatssekretäre. Gemeinden, Regionen und Landschaften wiederum, die ein touristisches Potenzial besitzen, haben insbesondere deshalb gute Chancen, ihre Tourismus-Region in der Wikipedia darzustellen, weil die Community entsprechenden Projekten aufgeschlossen gegenübersteht und hinsichtlich der strengen formalen Anforderungen erstaunliche Milde walten lässt.



Erfolg nach Plan: Schritt-für-Schritt-Guide zeigt, wie es geht



Selbstverständlich müssen die neuen Artikel trotzdem den Richtlinien und Kriterien der Wikipedia gerecht werden - und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Dies ist der Grund, warum Unternehmen nicht selten scheitern, die entsprechende Vorhaben in die Praxis umsetzen wollen - auch wenn es "nur" um das Aktualisieren eines Artikels geht, der bereits besteht. Schließlich hat die Online-Enzyklopädie ihr eigenes Regelwerk - mit offiziellen Bestimmungen und vielen ungeschriebenen Gesetzen. Damit der Plan gelingt, gibt der Leitfaden allen Interessierten das Rüstzeug an die Hand, um erfolgreich in der Wikipedia zu agieren.



Mit Kapiteln zu den Grundsätzen und zum Selbstverständnis der Wikipedia, zu Relevanzkriterien und verifizierten Benutzerkonten, zu Fotos und Lizenzauswahl hält der Schritt-für-Schritt-Guide handfeste Tipps für Einsteiger bereit. Der Leitfaden zeigt zudem, wie Mitwirkende von vornherein Risiken minimieren und sich Hilfe und Unterstützung holen. Das 20-seitige PDF "Kommunikation in der Wikipedia - Leitfaden für erfolgreiche Publikationsarbeit in der Online-Enzyklopädie" steht kostenlos zum Download bereit:



https://www.aufgesang.de/wikipedia-leitfaden



Redakteure erhalten den Leitfaden direkt per E-Mail von Peter Montag: mailto:montag@aufgesang.de



Über die Aufgesang GmbH



Gegründet 1998, ist Aufgesang heute die in Rankings führende niedersächsische PR-Agentur und zugleich eine der bekanntesten deutschen Agenturen für strategisches Online-Marketing. Das interdisziplinäre Team besteht aus PR-Beratern, Marketing-Professionals, SEO-Spezialisten sowie Google-zertifizierten PPC- und Analytics-Experten. Rund 30 Mitarbeiter betreuen feste Bestands- und Projektkunden sowie Eigenprojekte. Regelmäßig führt die Agentur Studien und Untersuchungen durch, um ihr Know-how auf dem neuesten Stand zu halten, eigene Tools zu optimieren und die Qualität ihrer Arbeit weiterzuentwickeln. Darüber hinaus teilt sie ihr Fachwissen in Vorträgen und Fachbeiträgen sowie auf Konferenzen.



