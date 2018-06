peoplefone VoIP-Ready-Check: In 5-Minuten die VoIP-Tauglichkeit der Kundennetze analysieren.

(press1) - 18. Juni 2018 - peoplefone unterstützt Partner bei der Netzwerk-Analyse.

Das Testprogramm startet eine Live-Messung und schon in wenigen Minuten liegt das Ergebnis in Form eines aussagekräftigen Reports über die VoIP-Tauglichkeit des Kunden-Netzwerkes vor.



Dank übersichtlicher Detailauswertung in Ampelfarben werden Netzqualität sowie mögliche Schwachstellen direkt aufgezeigt und das entsprechende Netzwerksegment im Fehlerfall identifiziert. Der digitale Assistent verfügt über ein einzigartiges Messverfahren für Echtzeitkommunikation und ist dabei einfach und mit geringem Aufwand zu bedienen.

Erfolg ist messbar.

Besteht auf Grund der ersten Messung Nachbesserungsbedarf, kann der Erfolg des Techniker-Einsatzes mit dem Bericht der zweiten Messung nachgewiesen werden.



Download:

Weitere Infos und Details über das preiswerte Techniker-Tool VoIP-Ready-Check stehen auf der peoplefone-Webseite unter http://www.voip-ready-check.de zur Verfügung.



Ihr Bonus:

Jeder peoplefone-Partner erhält drei Messungen gratis.

Der Schweizer Telekommunikations-Konzern wurde 2005 gegründet und ist heute in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Polen, Slowakei und Litauen tätig.Die internationale Zentrale befindet sich in Zürich.Enge Zusammenarbeit mit Systemhäusernpeoplefone Deutschland (gestartet 2015) mit Sitz in Fellbach betreut mit über 350 Systemhauspartnern über 3500 Kunden.Seit 2018 bietet peoplefone seinen Kunden mit seinen Rechenzentren in Deutschland und in der Schweiz eine länderübergreifende Redundance und Sicherheit.Ihr Pressekontakt:peoplefone GmbHPresseabteilungErich-Herion-Str. 670736 FellbachTel.: 0711 / 184204-40