easyJOB ist auch eine CRM-Software

(press1) - Germering, 21. August 2019 - Sie gehören zum Wichtigsten, was eine Firma besitzt: gute Kundenbeziehungen. Wir helfen Ihnen, sie zu pflegen und zu optimieren. Unsere Agentursoftware eignet sich ideal, um Kundendaten einfach zu erfassen, Kontakthistorien einzusehen, Leads zu verfolgen und Mailingverteiler zu pflegen. So haben Sie alle wichtigen Informationen immer genau zur richtigen Zeit im Blick.



Bestes Kundendatenmanagement

Auch beim Thema CRM folgen wir unserem Ansatz, Funktionstiefe und Customizing zu verbinden.





Neben den klassischen Adressarten (wie Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter) können Sie auch ganz einfach zusätzliche, individuelle Adressarten z. B. "New Business" definieren.



Adress- und Personenkriterien sind frei wählbar und helfen Ihnen bei der Selektion Ihrer Kontakte.



Um noch weitere Angaben einzupflegen, stehen Ihnen zahlreiche individuelle, frei nutzbare Zusatzfelder zur Verfügung. So können Sie zum Beispiel verantwortliche Mitarbeiter aufführen oder zusätzliche Daten (Bestellnummer oder Zugangsdaten) erfassen.



Im Sinne einer effektiven und sicheren Nutzung können Sie genau festlegen, wer in Ihrer Agentur welche Kundendaten einsehen oder bearbeiten darf.



Lead-Management und nachvollziehbarer Kundenkontakt

easyJOB bildet den vollständigen Prozess ab: von Kaltakquise und Erstkontakt, über die Anfrage, bis zur Angebotserstellung und dem Projektabschluss. Für das Neugeschäft stellt Ihnen easyJOB alle Instrumente und Daten auf einen Blick zur Verfügung. Sie können jeden Akquisitions-Status verfolgen, erstellen auf Knopfdruck Wiedervorlagen, generieren einfach Serienbriefe und selektieren nach individuellen Kriterien Adressen, wenn Sie nachfassen wollen. So reduzieren Sie massiv den Aufwand, bis aus einem Kontakt ein Interessent und dann ein Kunde wird.



Unsere Software easyJOB unterstützt Sie und Ihr Team optimal: Ob Wiedervorlagen, Termine für Abstimmungen oder Präsentationen, Gesprächsnotizen, E-Mails, Dokumente - dank der lückenlosen Dokumentation behalten Sie immer den Überblick. So verpassen Sie keinen Termin, keine Anfrage geht verloren, kein verschicktes Angebot gerät in Vergessenheit.



Viele unserer Nutzer setzen easyJOB auch für Ihre Marketingaktivitäten und für eine gezielte, persönliche Ansprache ein. Sie können zum Beispiel Mailing-Listen für Newsletter erstellen oder erhalten automatische Geburtstagserinnerungen.



Ansichten konfigurieren mit dem neuen Tool "eDV"

Wir entwickeln unsere Software kontinuierlich weiter - auch im Bereich CRM. Mit unserem Tool easyDataVisualizer können Sie auch im Funktionsbereich "Adressen" die Datenansichten frei konfigurieren. Außerdem können Sie schnell Felder auswählen, deren Position und Sortierung bestimmen, Zeilen zusammenfassen, gruppieren und Werte pivotieren. So generieren Sie sich genau die Ansicht Ihrer Daten, die Sie brauchen und speichern sich dieses Layout als Vorlage ab. Mit der Technologie des eDV händeln Sie auch große Datenmengen mit erstaunlicher Performance.



Schneller fündig werden mit dem eDV Filter

Die Filterfunktionen (ähnlich Excel) im eDV Tool sorgen dafür, dass Sie exakt die gewünschten Datensätze selektieren können und ohne großen Zeitaufwand schnell an alle gewünschten Informationen im Bereich Adressen und Notizen kommen.

So ist es möglich, Adressen nach einem bestimmten Kriterium zu durchsuchen, in diesem Beispiel wurden alle Personen herausgefiltert, die das Kriterium "Newsletter" besitzen.



Weitere Beispiele sind das Durchsuchen eines Adresssatzes mit Filter zu einer bestimmten Postleitzahl, um zum Beispiel nur Münchner Kunden zu selektieren, oder auch das Durchsuchen von Notizen unter Anwendung des Filterkriteriums "Notiz Thema" gleich "Freigabe Bilder", um alle Notizen anzusehen, die als Thema "Freigabe Bilder" enthalten.



Mit der globalen Änderung ganze Datensätze bearbeiten

Sie möchten einer Auswahl von Adressen oder Personen z.B. ein bestimmtes Kriterium hinzufügen, wollen dafür aber nicht jeden Datensatz einzeln bearbeiten? Kein Problem mit unserer Funktion "globale Änderung" können Sie in einem Arbeitsschritt das gewünschte Kriterium auf die markierten Datensätze vergeben. Außerdem ist es möglich, den Status der ausgewählten Adressen zu ändern sowie auch andere Informationen (beispielsweise Anrede). Auch personenbezogene Merkmale können auf diesem Weg auf andere Personen übertragen werden.



Weniger Adresschaos mit dem Dublettenabgleich

Kennen Sie das? Im Eifer des Gefechts haben Sie vergessen, nachzuschauen, ob die Adresse, die Sie gerade anlegen wollen, bereits im System existiert. Und schon haben Sie zwei Adressen zu einem Kunden. Oder mehr! Mit easyJOB finden Sie jedoch ganz schnell alle Doppelgänger und können Ihre Datenbanken so immer aufgeräumt halten. Dazu wählen Sie einfach die gewünschten Adressen aus und klicken dann im Reiter "Bearbeiten" auf "Adressduplikate suchen". Anschließend werden Ihnen alle Adressen angezeigt, die mehrfach in Ihrem System vorhanden sind.



easyJOB hilft, Ihre Datensätze DSGVO-konform zu verwalten

Neue Datenschutzrichtlinien erschweren so manchem Unternehmen die tägliche Arbeit. Das muss aber nicht sein - arbeiten Sie weiterhin effizient und datenschutzkonform mit unserer Agentursoftware: easyJOB unterstützt Sie dank ausgeklügelter Funktionen bei der Einhaltung der DSGVO. Erfahren Sie jetzt mehr!



Weitere nützliche Features

Ergänzend zu diesen CRM-Funktionen bietet easyJOB einige zusätzliche nützliche Features:





Adressanlage (Import aus Excel, Zwischenablage, vCard)



Export-Schnittstelle für Excel, einfach anzupassen für jede Anwendung (Serienbriefe, Mailing, e-Mailings)



Copy&Paste von easyJOB direkt nach Excel



Drucken in diversen Formaten und Layouts (Etiketten, Namensschilder, ...)



individuelle Selektionsvorlagen - etwa um die jährlich wiederkehrende Frage "Wer bekommt dieses Jahr eigentlich ein Weihnachtsgeschenk?" mit einem Klick zu beantworten



Auswertungen zu den besten Kunden/Lieferanten und gewonnenen/verlorenen Kunden



Erweiterung der Mitarbeiterdaten um HR-Funktionen wie SoftSkills



und natürlich: sortieren, synchronisieren, suchen und - dank der SuperSearch - auch ganz schnell finden.



Fazit: Die CRM-Möglichkeiten in easyJOB werden vielfach noch unterschätzt. Die Kunden, die sie jedoch aktiv nutzen, schätzen sie sehr - so das Feedback ganz unterschiedlicher Agenturen. Probieren Sie es auch: Gerne konfigurieren wir mit Ihnen zusammen Ihr "CRM in easyJOB" - ganz einfach und hoch effizient.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: