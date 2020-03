Inxmail zählt zu den besten Arbeitgebern der ITK-Branche

(press1) - 31. März 2020 - Der E-Mail-Marketing-Anbieter Inxmail aus Freiburg zählt zu den Siegern des diesjährigen Great Place to Work® Wettbewerbs "Beste Arbeitgeber in der ITK". In der Kategorie der Unternehmen mit 101 bis 500 Mitarbeitenden erreichte Inxmail einen Platz in den Top 30. Die Auszeichnung steht für besonderes Engagement bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsbedingungen.



"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir in diesem Jahr wieder zu den besten Arbeitgebern der ITK-Branche gehören", sagt Inxmail CEO Peter Ziras. "Insbesondere, weil das Urteil unserer Mitarbeitenden in die Bewertung des Wettbewerbs einfließt, zeichnet uns diese Platzierung aus. Denn es ist mir persönlich ein großes Anliegen, dass die Mitarbeitenden Freude an ihrer Arbeit haben und jeden Tag gerne kommen, um ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten." Dafür biete Inxmail zahlreiche Benefits wie flexible Arbeitszeiten auf Vertrauensbasis, Weiterbildungsbudgets, ein betriebliches Gesundheitsmanagement und Kinderbetreuungszuschüsse.



Herausragende Bewertungen verteilten die Mitarbeitenden im Rahmen der Umfrage für Arbeitsausstattung und -mittel sowie das Feiern besonderer Anlässe. Spezielle Wertschätzung erhielt außerdem die Work-Life-Balance bei Inxmail: 93 Prozent der Mitarbeitenden schätzen, dass sie sich bei Bedarf auch kurzfristig freinehmen können.



Sichere Arbeitsplätze trotz aktueller Herausforderungen

Moderne Arbeitsbedingungen bei Inxmail zahlen sich auch in Krisensituationen aus, wie aktuell der Ausbreitung von Covid-19 in Deutschland: "Wir verfügen bei Inxmail bereits über ein Business Continuity Management (BCM), das anhand definierter Prozesse sicherstellt, dass Abläufe im Unternehmen auch in einer Krise weiter funktionieren", ergänzt Ziras. "Dadurch konnten wir unsere Mitarbeitenden im Fall Covid-19 frühzeitig über Notfallpläne und -maßnahmen informieren, um ihnen Transparenz und Sicherheit zu geben." Dies sei zudem die Grundlage für die Gewährleistungen des täglichen Betriebs der Inxmail Kunden.



Bewertungsgrundlage des Wettbewerbs

Am aktuellen Great Place to Work® Branchenwettbewerb "Beste Arbeitgeber in der ITK 2020" nahmen Unternehmen aller Größen und Branchensegmente teil. Sie stellten sich einer freiwilligen Prüfung der Qualität und Attraktivität ihrer Arbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work® Institut und dem Urteil der eigenen Mitarbeitenden. "Die Auszeichnung steht für ein glaubwürdiges Management, das fair und respektvoll mit den Beschäftigten zusammenarbeitet, für eine hohe Identifikation der Mitarbeitenden und für einen starken Teamgeist im Unternehmen", so Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place to Work® Deutschland.



Bewertungsgrundlage im Rahmen des Wettbewerbs war eine anonyme Befragung der Mitarbeitenden von Inxmail zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Darüber hinaus wurde das Management zu förderlichen Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit im Unternehmen befragt.



Informieren Sie sich hier über die Auszeichnungen von Inxmail: http://www.inxmail.de/unternehmen.



Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit bei der Gestaltung einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur unter-stützt. Im Mittelpunkt steht dabei der Aufbau von Vertrauen, Begeisterung und Teamgeist.



Neben unternehmensspezifischen Analyse- und Beratungsangeboten zur Verbesserung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler, regionaler und branchenspezifischer Arbeitgeberwettbewerbe und in Zusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor.



Das deutsche Great Place to Work® Institut wurde 2002 gegründet und beschäftigt am Standort Köln rund 90 Mitarbeitende. Weitere Informationen: http://www.greatplacetowork.de - http://www.greatplacetowork.com

Der E-Mail-Marketing-Spezialist Inxmail ist bekannt für leistungsstarke Software-Lösungen und ausgezeichnete Services von der Beratung bis zur Umsetzung. Weltweit realisieren damit über 2.000 Kunden personalisierte Newsletter, automatisierte Kampagnen und Transaktionsmails. Dabei vertrauen sie auf zuverlässig zugestellte E-Mails und Datensicherheit. Über Schnittstellen lässt sich die Software mit vielen spezialisierten Systemen wie CRM-, Online-Shop- und Kampagnenmanagement-Tools vernetzen.