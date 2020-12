Online Backkurs für Kinder & Jugendliche bei Kinder-Kochkurs.com

(press1) - Seit 01. Dezember 2020 bietet Kinder-Kochkurs.com neben seinem Online-Kochkurs auch einen Online-Backkurs für Kinder und Jugendliche (6-14 Jahre) an.

In 10 Lektionen lernen die Kids eigenständig feine Leckereien zuzubereiten.

Gerade während der aktuellen Lockdown-Situation in Deutschland eine willkommene Abwechslung für Familien in der Vorweihnachtszeit.



Regensburg, 02.12.2020



Bereits im Frühjahr 2020 ging der Anbieter Kinder-Kochkurs.com mit seinem Online-Kochkurs für Kinder & Jugendliche (6-14 Jahre) erfolgreich an den Start:

In 10 Lektionen werden in kindgerechten Kursvideos die Kenntnisse vermittelt, um eigenständig ein Gericht zubereiten zu können.

Dabei werden insbesondere Rezepte von beliebten Kindergerichten zubereitet, darunter Spaghetti mit Tomatensauce, Chicken-Nuggets oder Burger.



Der Erfolgt der ersten Kursstaffel bestärkte die Gründerin, Heike Güßbacher, darin, eine weitere Kursstaffel in ihrer Online-Kochschule für Kinder anzubieten.



Pünktlich zur Adventszeit geht nun der Online Backkurs für Kinder & Jugendliche an den Start.



Der Kurs ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut:



In 10 Kurslektionen mit kindgerechten Videos erlenen die Kids die eigenständige Zubereitung von feinen Gebäcken wie

Zimtschnecken, Plätzchen, Cookies, Muffins oder Marmorkuchen.

Begleitet wird der Kurs von kindgerechten Backbasic-Videos.

Rezeptkarten sowie Einkaufs- und Zubehörlisten ergänzen den Kurs.



Der Kurs ist zeitunabhängig in der eigenen Lerngeschwindigkeit durchführbar.

Die Videos können über alle gängigen Plattformen (PC, Tablet, Handy) jederzeit abgerufen werden.

Ortsunabhängig und absolut corona-konform kann der Kurs bequem zuhause in der vertrauten Umgebung der eigenen Küche durchgeführt werden.



Die Gründerin von Kinder-Kochkurs.com, Heike Güßbacher, ist selbst Mutter von 3 Kindern.

Sie weiß daher, mit welchen Schwierigkeiten Familien aktuell, bei geschlossenen Sporthallen, Schwimmbädern und Kinos und teilweiser Quarantäne in den Schulen, zu kämpfen haben.

Mit Ihrem Online Koch- & Backkurs möchte Sie Familien ein bisschen Abwechslung in den aktuell eintönigen Alltag bringen.

Gleichzeitig möchte sie Familien zeigen, welche Chancen die Digitalisierung bei kreative Einbindung in den Alltag haben kann.



Weitere Informationen zum Online-Koch- bzw. Backkurs finden Sie hier:

Link zur Online-Kochschule: http://www.kinder-kochkurs.com

Link zum Online-Backkurs: http://www.kinder-kochkurs.com



Kinder-Kochkurs.com

Heike Güßbacher

Württembergstraße 14

93049 Regensburg



E-Mail: mailto:info@kinder-kochkurs.com http://www.Kinder-Kochkurs.com

Kinder-Kochkurs.com ist der erste Online-Kochkurs für Kinder & Jugendliche in Deutschland. Ziel ist es, Kinder & Jugendliche für gesunde Ernährung zu begeistern und Spaß am selbst Kochen & Backen zu vermitteln.Seit Frühjahr 2020 bietet die Online-Kochschule Kinder-Kochkurs.com seine digitalen Kochkurse an. Insbesondere aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und dem häufig damit verbundenen Lockdown konnte das Startup im vergangenen Halbjahr Familien auf der ganzen Welt von seinem Angebot überzeugen.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: