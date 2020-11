Zenchat kombiniert nahtlos Team Chat und Aufgabenverwaltung in einer App

(press1) - Zenkit Team veröffentlicht Chat-App mit integrierter Aufgabenverwaltung, um ganzheitliche Zusammenarbeit in Teams zu ermöglichen



06. November 2020 - Karlsruhe, Deutschland: Das Team, das hinter der preisgekrönten Projektmanagementlösung Zenkit steht, veröffentlicht Zenchat, eine Kollaborations-App, die Chats und Aufgabenmanagement nahtlos miteinander verbindet und so eine umfassendere Kommunikationserfahrung ermöglicht.

Zenchat wird am 6. November 2020 in allen App-Stores und als Desktop-Version verfügbar sein.



Die Nutzung von Chat-Apps als normaler oder gar notwendiger Teil der Arbeit hat in den letzten Jahren zugenommen, und die zunehmende Zahl von Menschen, die aufgrund von COVID von zu Hause aus arbeiten, hat ihre Nutzung im Jahr 2020 in die Höhe schnellen lassen.



Einem Bericht von Statista vom September 2020 zufolge "gab es Ende März 2020 einen mehr als 100-prozentigen Anstieg der Anzahl der mit Collaboration Apps installierten Unternehmensgeräte im Vergleich zum Stand vor COVID und Mitte Mai 2020 einen Anstieg von 176 Prozent".



Darüber hinaus wird erwartet, dass der globale Markt für Online-Zusammenarbeit bis 2023 auf 59,86 Milliarden Dollar anwachsen wird, basierend auf einer prognostizierten CAGR von 11,6% von 2018 bis 2023", so Markets & Markets.



"Die Menschen lieben es zu chatten. Das liegt in der menschlichen Natur. Aber Chat Apps bieten nicht die Struktur, die für eine nachhaltige Produktivität erforderlich ist, wie es Listen und Kanban-Boards tun", sagt Martin Welker, CEO von Zenkit.



"Wir haben also eine Zwickmühle: Die Leute wollen ihren Chat nicht verlassen, aber sie müssen es, um ihre Arbeit zu verfolgen. Wenn Sie eine externe App zur Verwaltung von Aufgaben verwenden, verlieren Sie all die wertvollen Kommentare und Rückmeldungen, die mit dieser Aufgabe zusammenhängen, denn - seien wir ehrlich - jeder möchte lieber einen kurzen Chat über etwas führen, als die Kommentarfunktion in einer Aufgaben-App zu verwenden.?



"Mit Zenchat wollen wir dieses Problem lösen, indem wir Menschen dort abholen, wo sie sind und Chat und Aufgabenmanagement miteinander verbinden..?



Zenchat ist die erste Chat-App, die die Aufgabenverwaltung nahtlos in Ihre Nachrichten integriert:

Machen Sie jede Nachricht schnell zu einer Aufgabe und weisen Sie diese innerhalb Ihres Chats zu oder bearbeiten Sie sie. Wechseln Sie nie wieder Apps für das routinemäßige Aufgabenmanagement.

Gewöhnen Sie sich an, direkt über Aufgaben zu chatten, damit wertvolle Informationen dort bleiben, wo sie hingehören

Sie können wahlweise Chats zu allen Aufgaben in einem Projekt sehen oder sich nur auf Ihre Aufgaben konzentrieren.

Verbinden Sie sich optional mit dem Zenkit-Universum, um Ihre Aufgaben in erweiterten Ansichten wie Kanban, Gantt und To-Do Listen zu sehen!

Wie andere Zenkit Produkte, ist auch Zenchat enterprise-ready: SSO, SCIM-Bereitstellung, Nutzerverwaltung, Identitätsmanagement, Auditing und mehr.

Zenchat ist eine kostenlose App mit einem optionalen kostenpflichtigen Plan. Mehr dazu: https://zenkit.com/de/chat



Über Zenkit: Zenkit ist ein Startup-Unternehmen, das unter Axonic Informationssysteme GmbH, einem 2003 gegründeten deutschen Unternehmen, gegründet wurde. Die SaaS-Projektmanagement- und Kollaborationsplattform wurde im Oktober 2016 eingeführt. Zenchat, das dritte Produkt in der Zenkit Suite, wurde von Zenkit entwickelt und veröffentlicht.



Kontaktinformation:

Axonic Informationssysteme GmbH

Kaiserstraße 241, 76133 Karlsruhe

0721 3528375



Firmenportrait:

Die Axonic Informationssysteme GmbH ist als junges, dynamisches Unternehmen auf dem Gebiet der Softwaretechnologie noch auf Erfolgskurs. Seit der Einführung unseres neuesten Produkts Zenkit im Jahr 2016 gelten wir als eines der aufregendsten Softwareprojekte der Weltpresse (einschließlich Techcrunch, Forbes / t3n).



Unser Ziel ist es, die IT-Welt zu bewegen und Produkte zu entwickeln, die wirklich einen Unterschied machen. Gemeinsam arbeiten wir an einer Software, mit der sowohl persönliche als auch berufliche Ziele erreicht werden können.

