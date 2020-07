Corona beschleunigt das Sterben der Autohändler. CarFellows stellt Automobilindustrie auf den Kopf!

(press1) - Die Berliner Autohandelsplattform CarFellows nutzt die Gunst der Stunde und deckt über 90% der in Deutschland gehandelten Marken online ab. Die jüngste Innovationsprämie für Elektrofahrzeuge hat die Schlagkraft des jungen Teams unter Beweis gestellt.



Berlin, 09.07.2020 - Dramatische Veränderungen im Automobilhandel: Eine Studie der Unternehmensberatung e&Co. AG belegt: Wurden zur Jahrtausendwende in Deutschland noch ca. 18.000 Autohäuser gezählt, so sank diese Zahl im Jahr 2015 auf 7.400. In 2020 ist die Zahl auf 4.500 weiter gesunken. Damit sind also drei von vier Autohändlern innerhalb von nur zwei Dekaden verschwunden. Zentrale Ursachen: massiver Wettbewerbsdruck zwischen den Herstellern und die gestiegenen Erwartungen internetaffiner Käufer.



Dr. Engelbert Wimmer, Autor der Studie, sagt: "Der digitale Vertrieb muss nahtlos mit dem klassischen Autohaus zusammenspielen. Der Kunde will keine Wartezeiten und das Autohaus beim Kauf erst gar nicht mehr aufsuchen. Schon heute wird jedes achte Fahrzeug online verkauft - Tendenz nicht nur wegen Corona steigend. Neue Überlebensbedingung ist die direkte Zusammenarbeit mit digitalen Plattformen."



Diese These wird vom Berliner Start-up CarFellows bestätigt. So sagt Nina Geiss, die Geschäftsführerin des Unternehmens: "Insbesondere jetzt, wo die Kapazitäten für die Produktion von Elektrofahrzeugen noch begrenzt sind und die Elektroprämie die Nachfrage beflügelt, nutzen unsere Kunden die Gelegenheit, sich online ein Schnäppchen auf dem engen Markt zu sichern." Schon heute führt das Start-up eine Reservierungsliste mit mehreren hundert kaufwilligen Interessenten und platziert diese gezielt auf die freiwerdenden Kontingente der Automobilhersteller.



Online meets offline: CarFellows ermöglicht seinen Kunden, die Fahrzeuge komplett digital vom Händler zu erwerben und unterstützt diesen Prozess in jedem Schritt durch ein kundiges Verkäuferteam. Die Übergabe der Fahrzeuge erfolgt natürlich kontaktlos und in den meisten Fällen werden die Fahrzeuge vor die Haustür des Kunden geliefert.



Das ambitionierte Berliner CarFellows-Team hat einen erfolgreichen Start hinter sich und beweist, dass digitale Innovation in Deutschland möglich ist. Unternehmensberater Dr. Engelbert Wimmer sagt dazu: "Wir müssen uns nicht vor den amerikanischen Software-Unternehmen verstecken, sondern klug die beiden Welten verbinden. Das ist genau der Weg, den CarFellows eingeschlagen hat!"



Aktuell bereitet sich das Team von CarFellows auf einen intensiven Wachstumsschub vor, denn die OEMs platzieren eine Anzahl von Sonderangeboten auf dem Markt, die Dank der Innovationsprämie das Leasing eines kleinen E-Fahrzeugs unter den Kosten eines Netflix-Abos möglich machen. CarFellows CEO Nina Geiss sagt dazu: "Wir werden diese Angebote ab dem 15. Juli auf der Website von CarFellows verfügbar machen und haben unser Team für den Ansturm bereits verdoppelt."



CarFellows ist erster Ansprechpartner für Kunden bei Fragen rund um das Fahrzeug und bietet zudem den Kauf sowie den dazugehörigen Service über die Website an.

