Home-Office in Zeiten von Corona / Pressemitteilung der Cubia AG

(press1) - 22. Mai 2020 - Konstanz. Seit Mitte März arbeiten viele Menschen zu Hause für ihre Unternehmen. Tausende Arbeitsplätze wurden auf Home-Office umgestellt, täglich kommen weitere hinzu. Noch ist unklar, wie sich die neue Arbeitssituation auf Mitarbeiter auswirkt und wie sie diese gravierende Veränderung wahrnehmen. Um das zu ermitteln, hat die Cubia AG einen Online-Fragebogen entwickelt, den Unternehmen kostenfrei einsetzen können.



Der Fragebogen untersucht die Wahrnehmung der Beschäftigten in mehrfacher Hinsicht. Dazu zählen organisatorische Aspekte, die Qualität der technischen Umsetzung und auch die subjektive Zufriedenheit mit der neuen Arbeitssituation.



Interessierte Unternehmen oder Organisationen erhalten nach der Anmeldung einen Link inkl. Zugangscode, den sie per interner E-Mail an Ihre Mitarbeitenden senden können. Die Befragung ist für die Mitarbeitenden auf allen online-fähigen Endgeräten mit einem Internet-Browser komfortabel durchführbar, auch auf mobilen Geräten. Die anonymen und vertraulichen Ergebnisse kann das teilnehmende Unternehmen über ein Online Dashboard der Cubia AG jederzeit datengeschützt und in Echtzeit selbst abrufen.



"Mit der Online-Befragung erhalten Unternehmen Einblick, wie ihre Mitarbeiter mit der für viele gänzlich neuen Arbeitssituation zurechtkommen", betont Cubia-Vorstand Matthias Diete. "Die ermittelten Daten ermöglichen es den Verantwortlichen, die Wahrnehmung der Beschäftigten in dieser besonderen Situation bei der internen Kommunikation und bei strategischen Entscheidungen entsprechend zu berücksichtigen."



Die Cubia AG ist einer der führenden deutschen Anbieter für Mitarbeiterbefragungen und möchte mit diesem Unterstützungsangebot zur Bewältigung der Coronakrise beitragen.

Weitere Informationen: http://www.mitarbeiter-umfrage-home-office.de



Die Cubia AG ist eine inhabergeführte Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Konstanz am Bodensee. Wir gestalten die erfolgreiche Entwicklung von Organisationen und Führungskräften und setzen dabei auf Feedback Lösungen wie Mitarbeiterbefragungen und 360° Feedback. Unser Leistungsportfolio umfasst alle Prozessschritte von der strategischen Vorplanung über die Konzeption der Inhalte, die operative Umsetzung, Rückmeldungen, Berichtswesen und Managementberichte bis hin zu individuellen Folge- und HR-Maßnahmen, z.B. Führungskräftecoaching. Spezifische Lösungen wie Pulsbefragungen und ein Check zur Digitalisierung erweitern das Portfolio.

