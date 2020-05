Astro-Singles: Die neue Partnersuche nach Sternzeichen

(press1) - 22. Mai 2020 - Das Liebesglück steht in den Sternen geschrieben. Da ist sehr wohl viel Wahres dran. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Astrologie und der Partnersuche nach Sternzeichen, verhilft Astro-Singles.de zum glanzvollen Liebesglück und wurde nun komplett neue ins Netz gestellt - und dies mit vorzeigbarem Erfolg und ganz ohne versteckte Kosten.



Astro-Singles vereint Singles aller 12 Sternzeichen.

Singles, welche nach astrologischer Hilfe bei ihrer Partnersuche suchen, sind bei Astro-Singles.de bestens aufgehoben. Eine einfache Registrierung mit Name, Geburtsdatum, Hobbies und aktuellem Foto genügen bereits, um den passenden Sternzeichen-Partner fürs Leben zu finden. Der virtuelle Schritt zu dieser gepflegten Astro-Plattform lohnt sich. Tausende Singles haben sich bereits bei Astro-Singles kennengelernt und durften später beim Live-Treff die große Liebe hautnah erleben.



Liebe im Zeichen von Astro-Singles.de.

Nun stellt sich natürlich die Frage, an wen genau die Astro-Single-Börse sich richtet. Hier, und dies muss man ehrlich sagen, sind so gut wie keine Grenzen gesetzt. Nur eins: den Sternen, deren einflussreicher Macht sollte man schon sein Vertrauen schenken. Ob Hausfrau, Managerin, ob Opernsänger oder Hairstylist - Astro-Singles.de konnte schon viele Singles aus verschiedenen Berufszweigen und schier jeden Alters in Liebe zusammenführen. Erfahren Sie auf Astro.Singles.de, ob der Widder mit dem Stier eine harmonische Beziehung führen kann und ob es sich als Feuerzeichen (Widder, Löwe und Schütze) mit einem Erdzeichen (Stier, Jungfrau und Steinbock) gut Kirschen essen lässt. Vielleicht sind es ja die Luftzeichen Zwilling, Waage und Wassermann, welche mit den etwas kühleren Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische eine harmonische Verbindung eingehen wollen?



Astro-Singles.de überzeugt mit Stil und Klasse.

Um all dies herauszufinden, ist es von absolutem Vorteil, einen verheißungsvollen Blick auf Astro-Singles.de zu riskieren. Bei einem anregenden Sternzeichen-Chat mit einem temperamentvollen Widder-Mann oder bei einem romantischen0 Online-Date mit einer verträumten Wassermannfrau fällt es tatsächlich leicht, romantischen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Bei näherem Kennenlernen via Telefon und realem Treffen kristallisieren sich schnell Gemeinsamkeiten heraus. Gemeinsamkeiten, welche zwei gleiche oder auch zwei unterschiedliche Sternzeichen in wahrer Liebe nachhaltig zu vereinen wissen. Fragespiele und Fotoflirts im angesagten Astrostyle nehmen den Astro-Single bei der Hand und führen ihn oder sie geradeaus zur Wiege der Liebe und Geborgenheit. Wer ein Teil der Astro-Single-Familie werden möchte, sollte keine Zeit verlieren und sich noch heute in die Obhut der wohlmeinenden Sterne begeben.



Übrigens:

Der Blick hinter die Kulissen von Astro-Singles.de ist spannend und aufregend anders. Die Partnersuche nach Sternzeichen gestaltet sich auf dieser astrologisch angehauchten Singlebörse absolut sicher - alle Profile werden von einer Redaktion persönlich geprüft - und ist zudem überaus erfolgversprechend. Hier findet Single-Frau zu Single-Mann und der Himmel stimmt strahlend zu, denn auch er weiß: "Sterne lügen nicht!"



Astro-singles.de hat sich mit dem Relaunch dem bekannten ICONY-Netzwerk (http://www.icony.com) angeschlossen und kann nun auf die gleiche bewährte Technologie zurückgreifen, wie es auch schon über 150 weitere Domains und Medienhäuser tun.



Die Plattform ist für alle Endgeräte gleichermaßen optimiert: Egal ob Desktop, Tablet oder Smartphone.



Direkter LINK:

https://www.astro-singles.de



ICONY GmbH

Uwe Thomas

Heinestrasse 72

72762 Reutlingen



Telefon: +49 7121 348 100

E-Mail: mailto:presse@icony.com



Die ICONY GmbH ist Betreiberin sowie das zentrale Bindeglied des ICONY-Netzwerks. Das ICONY-Netzwerk bietet Partnern die Möglichkeit unter eigener Marke und/oder Domain eine Partnersuche bzw. Singlebörse anzubieten. Über 150 Medienhäuser und Domains nutzen bereits dieses Netzwerk.



Die ICONY GmbH gehört zur Holding der Schönen Töchter GmbH. Geschäftsführer der ICONY GmbH ist Uwe Thomas.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: