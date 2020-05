Einfach und effektiv mehr Kunden erreichen mit dem Format der Zukunft: Podcast-Marketing von Verbalue

(press1) - 20. Mai 2020 - Auch wenn momentan, während der Corona-Krise, gerade viel mehr Menschen ihre Zeit zu Hause vor dem Fernseher verbringen als sonst - die Normalität sieht anders aus. Die meisten von uns warten ja nur darauf, endlich wieder ihr gewohntes Leben aufnehmen zu können, was hoffentlich bald der Fall sein wird. Und das heißt dann auch: Wieder weniger zu Hause, mehr draußen sein, Auto, Rad oder Bahn fahren, Sport machen und viele Freiheiten mehr genießen. Und nebenbei Podcasts hören, zum Beispiel. Denn bei all diesen Aktivitäten spielen Podcasts heutzutage eine immer größere Rolle. Übrigens auch jetzt schon, zu Hause in Corona-Zeiten. Wer will schon den ganzen Tag nur Fernsehen schauen.



Podcast hören findet immer weitere Verbreitung



Für Unternehmen jeglicher Couleur ist es also durchaus sinnvoll, über Podcasts als Marketing-Instrument nachzudenken. Podcasts sind nicht nur wahnsinnig beliebt, sondern genießen auch ein hohes Vertrauen bei der Hörerschaft. Schließlich akzeptieren sogar fast 90 Prozent der Hörer, dass dabei auch Werbung in ihren Ohren ankommt, das ist richtig viel.



Wen das noch nicht überzeugt, der könnte sich jetzt fragen: Aber ist die Podcast-Produktion nicht total kompliziert? Nein, überhaupt nicht, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, so wie beispielsweise die Podcast-Agentur Verbalue. "Wir kümmern uns darum, das Thema Podcast im Handumdrehen für unsere Kunden umzusetzen", so Tim Schulz-Eppers, Geschäftsführer von Verbalue. "Am Anfang steht natürlich die Beratung, dann kommt die Produktion, und schließlich die Vermarktung." All das bietet Verbalue seinen Kunden als Service aus einer Hand und hat damit schon bekannte Firmen wie Readly, Tinder, NBC und Foodist überzeugt.



Podcast-Folgen - das Sahnehäubchen im Marketing-Mix



Selbstverständlich haben auch klassische Marketingtools weiterhin ihre Berechtigung, aber außerdem auf professionell produzierte Podcast-Folgen zu setzen, bietet entscheidende Vorteile: Man kann sie überall hören, auch unterwegs - also überall dort, wo andere Medien die Zielgruppe nur auf Umwegen erreichen. Die langweilige Bahn- oder Autofahrt, die Fahrradtour, der Besuch im Fitness-Studio machen gleich nochmal soviel Spaß, wenn man nebenbei eine spannende Podcast-Folge hören kann. Sicher auch nicht unwichtig: Podcasts zu erstellen ist deutlich weniger aufwändig als z.B. eine Videoproduktion, aber mindestens genauso professionell und effektiv.

Blogger, Gründer, Unternehmer: Podcasts bringen Erfolg



Die Marketing-Profis von Verbalue unterstützen verlässlich jeden, der seinen Firmenerfolg mit individuellen Podcasts weiter ausbauen möchte, vom Anfänger im kleinen Start-up bis zum Unternehmensprofi. Von der Idee über die Produktion und das Hosting bis zur Vermarktung wird jede Message gekonnt zu Gehör gebracht. Und zwar genau so, wie es dem jeweiligen Kunden am besten in die Marketingstrategie passt - und seinen Hörern genussvollen Mehrwert bietet. Die Verbalue-Experten entwickeln einzigartige Konzepte, aus denen qualitativ hochwertige Podcast-Formate entstehen, die begeistern.



Als echter Podcast-Fetischist hat Tim Schulz-Eppers schon eine ansehnliche Reihe unterschiedlichster Formate ins Leben gerufen, nach dem Label-Motto "Audioerotisch im Hear und Jetzt!"



Einfach mal reinhören -Podcasts der Freund*innen von Verbalue!



Interessierte sollten am besten einfach mal reinhören, wie sich die unterschiedlichen Podcast-Folgen machen, zum Beispiel bei



- LOU mit Louisa Dellert

- Baby got Business von Ann-Katrin Schmitz

- #TWENTYSOMETHING von Lina Mallon

- Radio Nukular mit Chris Gürnth, Max Nachtsheim und Dominik Hammes.



"Außerdem empfehlen wir das inhouse produzierte Erfolgsformat 'Zunge im Ohr' mit Elena und Mathieu Carrière", betont Tim Schulz-Eppers.



Die Vorteile für Verbalue-Kunden auf einen Blick:



- mit Verbalue-Podcasts erreicht man seine Zielgruppe zeit- und ortsunabhängig

- man kann seinen Expertenstatus demonstrieren und ausbauen

- und die eigene Werbebotschaft maximal effizient ins gewählte Format einbinden.



So kann man sich modern präsentieren und bleibt seinen Hörern auf sympathische Art im Ohr und im Gedächtnis. Podcasts sind das Format der Zukunft.



Verbalue OÜ

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tn 6

15551 Tallinn

Estonia

Telefon: 00358 942450366

Mail: mailto:kontakt@verbalue.de

Geschäftsführer: Tim Schulz-Eppers

http://www.verbalue.de



Verbalue ist das Podcast-Label deines Vertrauens. Vor 3 Jahren gegründet, gestalten wir für Marken eigene Podcast-Formate, vermarkten einige der größten Podcasts Deutschlands und teilen unser Wissen über den Einsatz und Nutzen von Podcasts in Form von Schulungen und Workshops mit allen, die es wissen möchten.

