Kostenfreie Bootcamp "Kickstart" Fitness Events in 38 deutschen Städten

(press1) - 2. Januar 2020 - Original Bootcamp, bietet zum Jahresbeginn 75-Minütige, kostenfreie Outdoor-Trainings an. Die Trainings werden von professionell ausgebildeten Bootcamp Trainern geleitet und helfen dabei, gute Vorsätze direkt in die Tat umzusetzen. Ausreden gehören nämlich ins letzte Jahrzehnt.



57% der Deutschen nehmen sich zum Jahresanfang vor, mehr Sport zu treiben. 62 % Stress abbauen, 34 % möchten abnehmen, und 60% möchten mehr Zeit mit Freunden verbringen (Quelle: statista.com). In den ersten zwei Januarwochen können diese guten Vorsätze bei den "Kickstart" Events gemeinsam umgesetzt werden.



Im letzten Jahr nahmen über 2000 Teilnehmer an der Eventreihe teil. In 2020 wird eine noch höhere Teilnehmerzahl erwartet. Unter allen Teilnehmern werden zudem noch 2 Gutscheine für ein Bootcamp im Wert von je 175¤ verlost. Außerdem erhalten alle Teilnehmer im Anschluss an das Kickstart-Event eine Woche lang sechs Bootcamp-Workoutvideos für ein Training zuhause.

Auf https://www.original-bootcamp.com/kickstart finden sich alle Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung.



Original Bootcamp ist Deutschlands Nummer 1 Outdoor Fitness Anbieter. Die Mission von Original Bootcamp ist es, die Welt mit Spaß ein Stück gesünder zu machen. Bewegung an der frischen Luft und die Betreuung des einzelnen Teilnehmers stehen hierbei im Mittelpunkt. Über 220 Personal Trainer leiten in 50 deutschen Städten Outdoor Fitness Kurse in kleinen Teams von maximal 12 "Booties" an. Ein "Bootcamp" besteht aus 2 Trainingseinheiten pro Woche, dauert 2 Monate und kostet 11¤ pro Stunde. Das Konzept für absolute Sporteinsteiger ebenso geeignet wie für trainierte Leute. Wir bieten verschiedene Leistungslevel für jeden Übung an.



Kickstart Trailer: https://youtu.be/wJkTMIR0BVM



OBC Europe GmbH

Christoph Adelmann

Widdersdorfer Straße 217

50937 Köln

022148530112



Original Bootcamp ist Deutschlands Nummer 1 Outdoor Fitness Anbieter. Die Mission von Original Bootcamp ist es, die Welt mit Spaß ein Stück gesünder zu machen. Bewegung an der frischen Luft und die Betreuung des einzelnen Teilnehmers stehen hierbei im Mittelpunkt. Über 220 Personal Trainer leiten in 50 deutschen Städten Outdoor Fitness Kurse in kleinen Teams von maximal 12 "Booties" an. Ein "Bootcamp" besteht aus 2 Trainingseinheiten pro Woche, dauert 2 Monate und kostet 11¤ pro Stunde. Das Konzept für absolute Sporteinsteiger ebenso geeignet wie für trainierte Leute. Wir bieten verschiedene Leistungslevel für jeden Übung an.