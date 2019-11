gabari Bio-Weihnachtsbaum - Lieferung zum Wunschtermin

(press1) - 8. November 2019 - Weihnachten steht vor der Tür. Man will viel organisieren und vorbereiten. Ein wichtiger Punkt: der Weihnachtsbaum. Wo kauft man ihn? Und vor allem auch für viele eine Frage: wie bekommt man den Weihnachtsbaum nach Hause transportiert?



gabari hat die einfache Lösung. Der Bio-Weihnachtbaum im Topf oder Classic kann online auf www.gabari.de bestellt werden und wird dann einfach und schnell zum Wunschdatum geliefert. Schnell und sicher gebracht bis in die Wohnung oder das Büro. Keine aufwendige Organisation des Transportes ? einfach ausgesucht und geordert und der Baum kommt in einem schönen nachhaltigen Karton direkt ins Haus. Mit www.gabari.de ist das auch 2019 wieder entspannt möglich.



Bereits ab jetzt kann der Bio-Weihnachtsbaum in verschiedenen Größen im Topf oder Classic bestellt werden. Geliefert wird er dann zum Wunschtermin ab Mitte November 2019. Somit also rechtzeitig, um die gesamte Advents- und Weihnachtszeit Freude zu bringen. Die kleine Bio-Adventstanne ist z.B. auch eine schöne Alternative zum klassischen Adventskranz.



Und alle Bio-Weihnachtsbäume stammen aus garantiert ökologischem Anbau. Der Kunde kann sich sicher sein. Bei gabari ist keine Chemie im Spiel. Die Bio-Tannen und all die anderen Pflanzen stammen ausschließlich aus Betrieben, welche das europäische Öko-Siegel erhalten haben und unter ständiger Kontrolle durch die Kontrollvereine stehen.



gabari ist aber nicht nur Weihnachtsbaum. Viele Bio-Pflanzen kann der Kunde hier online bestellen. Die bei gabari angebotenen Pflanzen sind saisonal. Nicht jede Pflanze wird das gesamte Jahr über angeboten. Für jede Pflanze gibt es jeweils separate Sales. Gerade verfügbare Pflanzen findet man im Bereich aktuelleEXTRAS. Diese Pflanzen kann man unmittelbar bestellen und bekommt diese auch kurzfristig geliefert.



Im Bereich kommendeEXTRAS kann man bereits sehen, was in den nächsten Wochen für schöne Pflanzen angeboten werden. Und der Kunde kann sich vor Verkaufsbeginn dafür entscheiden, über den Start des Sales informiert zu werden. Dafür geht er einfach in das Produkt und trägt dort seinen Informationswunsch ein. Das hat nicht nur den Vorteil, dass der Kunde den Start des Verkaufes auf keinen Fall verpassen wird - vielmehr wird dem Bio-Produzenten auch eine Planungssicherheit gegeben. Nichts muss verschwendet werden. Es kann die Anzahl an Pflanzen produziert werden, die auch wirklich gebraucht wird.



Firmenportrait:

www.gabari.de ist der Online-Shop für Bio-Weihnachtsbäume Classic oder im Topf und viele andere Bio-Pflanzen. Egal ob für Wohnung, Balkon, Terrasse, Garten oder Büro - gabari hat alles was sich der Kunde wünscht. Und alle Pflanzen stammen aus garantiert ökologischem Anbau.

