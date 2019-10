Home IT/Technik/Interaktiv treeIT GmbH & Co. KG Pressekontakt: Manuel Kirchner Dr.-Bühner-Straße 20 97657 Sandberg Tel: 09701 675 999-0 Fax: manuel.kirchner@tree-it.de http://www.tree-it.de

Meldungen dieses Unternehmens: Polly.now bringt mehr Interaktion in Präsentationen und Workshops - weil Monologe einfach langweilig sind [07.10.2019, 15 Uhr] Polly.now bringt mehr Interaktion in Präsentationen und Workshops - weil Monologe einfach langweilig sind (press1) - 7. Oktober 2019 - Polly.now lässt sich problemlos in jede Präsentationssituation integrieren und fördert die Interaktion mit dem Publikum. Speaker, Trainer und Führungskräfte verwenden das browserbasierte Tool, um live Impulse von ihrem Plenum auszuwerten und anzuzeigen. Ein besonderes Highlight stellt die Customizing-Funktion dar, die das Erscheinungsbild von Polly.now an das eigene Corporate Design angleicht.



Die Anwendungsbereiche sind vielfältig, die Bedienung ist intuitiv und die Ergebnisse liefern wertvolle Daten. Besonders Vorträge und Präsentationen profitieren von der innovativen Software durch mehr Interaktion zwischen Redner und Zuhörer. Aber auch in Workshops oder Teammeetings kann Polly.now Feedback zu Tage bringen, das sonst vielleicht nie geäußert worden wäre. Die Teilnahme erfolgt in Sekunden über das Smartphone oder das Notebook - es ist keine Installation bzw. Registrierung erforderlich. Jede Interaktion eines Teilnehmers wird sofort ausgewertet und aufbereitet dargestellt.



Polly.now bietet dem Moderator viele Features, um sinnvolle Antworten auf die wichtigsten Fragen zu erhalten. Mit Live-Umfragen sind Ergebnisse sofort einsehbar, während eine Zeitumfrage den Nutzern erlaubt über einen längeren Zeitraum abzustimmen. Für eine große Bandbreite an Auswahlmöglichkeiten sorgen die Frage-Typen [Ja-Nein, Single-Selektion, Multi-Selektion, Skala, Word-Cloud, Moderatorenfrage, Feedback], die jedem Nutzer viele Möglichkeiten eröffnen, um die Interaktion mit seinen Zuhörern zu fördern.



Nicht nur für Speaker eignet sich das Tool hervorragend: Egal ob Terminabsprachen, Themenauswahl oder Sitzungsregeln - Polly.now macht Meetings effizienter und produktiver. Im Team zählt die Meinung eines jeden einzelnen. Durch Polly.now geht keine Meinung mehr verloren.



Auch Unterrichtsstunden und Vorlesungen sind durch den Einsatz dieses Tools wesentlich spannender für alle Beteiligten. Schüler und Studenten haben Spaß am Mitmachen und werden den Lehrstoff leichter verstehen und länger im Gedächtnis behalten. Unabhängig vom Anwendungszweck lassen sich die Ergebnisse anschließend auf verschiedene Arten visuell darstellen, als PDF exportieren oder direkt per Email versenden.



Mithilfe des Customizing-Features können die Farben und das Logo von Polly.now nach den eigenen Wünschen angepasst werden. So entsteht eine Präsentationssoftware im eigenen Corporate Design. Dabei erscheint Polly.now nicht nur auf dem Bildschirm des Moderators im neuen Look, sondern auch auf den Endgeräten der Teilnehmer.



Zusätzlich zu Umfragen eignet sich Polly.now auch für Marktanalysen oder Produktbewertungen.

Auch die Tageskarte im Restaurant kann von den Gästen mithilfe von Polly.now bewertet werden. Viele Fragen, viele Anwendungsmöglichkeiten, viele Features, aber ein Tool: Polly.now



Weitere Informationen, Bild- und Videomaterial stehen zur freien Verfügung auf http://pollynow.com



polly.now - UMFRAGEN - INTUITIV & EASY

https://youtu.be/83Mw2XyZ8Q8



