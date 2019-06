Home IT/Technik/Interaktiv EVERTAG UG Pressekontakt: Thierschstraße 25 80538 München Tel: 089 452424639 Fax: info@ever-tag.de http://www.ever-tag.de

Meldungen dieses Unternehmens: Der exklusivste Reisegepäck-Anhänger der Welt. EVERTAG startet mit purem Gold in den Reisemarkt. [18.06.2019, 09 Uhr] Der exklusivste Reisegepäck-Anhänger der Welt. EVERTAG startet mit purem Gold in den Reisemarkt. (press1) - 18. Juni 2019 - Das Startup EVERTAGS aus München startet mit einem digitalen Reise-Gepäck-Anhänger namens #notyourbag in die Reisebranche. Der Gepäckanhänger ist mit dem Smartphone steuerbar. Über die Web-Anwendung können sowohl "Home-Adressdaten" als auch neue Reiseziele angelegt, gespeichert und mit einem Klick aktiviert werden. Steht ein neues Reiseziel an, ist dieses in weniger als 40 sec eingegeben und der Kofferanhänger ist automatisch aktualisiert. Möglich macht dies ein datensicheres und DSGVO konformes IT-System, welches verschiedene QR-Codes miteinander synchronisiert. Bei Verlust eines Gepäckstückes, kann der Finder den Eigentümer sofort über das scannen des EVERTAG informieren.



10 limitierte goldene Gepäckanhänger für je 77.000 Euro weltweit verfügbar!



Zum Start bringt EVERTAG einen digitalen Gepäck-Anhänger aus Gold heraus. Der Check-Karten große Luxus-Kofferanhänger ist aus 990er massivem Feingold. Der eingravierte QR Code ist voll funktionsfähig. Nur 10 Stück wird es weltweit jemals geben. "Es wird keine Nachproduktion stattfinden, denn wir möchten, dass diese 10 EVERTAGS die exklusivsten der Welt bleiben, so Holger Maurer, Gründer und Geschäftsführer von EVERTAGS. Die stark limitierte Gold-Edition ist ab 77.000 Euro Stückpreis zu ersteigern. 50 % des Erlöses gehen an die Menschrechtsorganisation Terre de Femme. "Wir wollen mit dem Erlös Gutes tun - auch von jedem unserer "Cool-Black-Evertags" zum Preis von 12,90 Euro, die ab jetzt in unserem Onlineshop zu bestellen ist, gehen 10% des Erlöses an Terre de Femme". Mit dem restlichen Erlös wollen wir unser StartUp und die Produktpalette weiter ausbauen, denn es sind noch sehr viele neue digitale Lösungen in der Planung", so Holger Maurer weiter.



EVERTAG steht für Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Eine Vielzahl von analogen Gepäckanhängern tragen entweder eine veraltete oder eine falsche Adresse. Außerdem können analoge Gepäckanhänger in "Klarschrift" am Flughafen oder in Warteschlangen abgelesen werden - was die Reisekriminalität begünstigt. Auf dem EVERTAG ist keine "Klarinformation" lesbar. Sollte das Gepäckstück einmal auf einer Reise verloren gehen, scannt der Finder den QR Code mit seinem Smartphone und sieht den Namen und die Telefonnummer/E-Mail Adresse des Besitzers und kann diesen sofort informieren.



Selbst wenn das Gepäckstück bereits verloren gegangen ist, kann der Besitzer mit seinem Smartphone die Adresse/Kontaktdaten noch aktualisieren - mit Klick auf "speichern" ist der Kofferanhänger mit der richtigen Adresse gefüttert. Egal wo er sich zu diesem Zeitpunkt befindet. EVERTAG trägt mit dem digitalen Kofferanhänger #notyourbag zum Thema Reisesicherheit bei. Außerdem ist der EVERTAG nachhaltig, weil er im Gegensatz zu per Hand beschreibbaren Kofferanhängern (die immer wieder ausgetauscht werden müssen und Müll produzieren) für immer am Koffer bleiben kann.

Ein Gebot für den exklusivsten Reisegepäck-Anhänger der Welt kann auf der Website des Unternehmens https://ever-tag.de/exklusiver-digitaler-gepaeckanhaenger.html abgegeben werden.



digitaler Reisegepäck-Anhänger Evertag - die Funktion



Die EVERTAG UG wurde Ende 2018 in München gegründet. Wir verfolgen das Ziel den Bereich "internet of thinks" weiter voran zu treiben. Dabei entwickeln wir IT- und Produktlösungen, die dabei Helfen, Dinge die den Menschen wichtig sind, immer wieder zu finden.

Ein Team von derzeit 5 motivierten Mitarbeitern arbeiten gemeinsam am Erfolg des Startups. Downloads zu dieser Pressemitteilung: exklusivster Reisegepäck-Anhänger der Welt 990er Feingold EVERTAG UG

