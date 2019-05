Spielend zum Unternehmenserfolg - Erstmals deutschsprachiges Handbuch zu LEGO SERIOUS PLAY

(press1) - 20. Mai 2019 - In diesem Jahr erschien das erste deutschsprachige Praxishandbuch zur LEGO® SERIOUS PLAY®-Methode: "SERIOUS WORK - Meetings und Workshops mit der LEGO® SERIOUS PLAY®- Methode moderieren" (Verlag Franz Vahlen GmbH, ISBN-13: 978-3800659579; ins Deutsche übersetzt von Jens Dröge). Auf über 250 Seiten beschreiben die Autoren Sean Blair, Marko Rillo und Jens Dröge (als Übersetzer) die Möglichkeiten der moderierten Methode, von der Teams, Einzelpersonen oder ganze Unternehmen profitieren können und geben zahlreiche Andwendungsbeispiele mit detailliertem Ablaufplan.



Bei LEGO® SERIOUS PLAY® handelt es sich um einen durch ausgebildete und zertifizierte Moderatoren geführten Prozess, bei dem die Spielelemente aus dem typischen LEGO®-Sortiment mit Elementen der Business-Welt verbunden werden. Mit anderen Worten: ein Moderator führt mit Fragen und Anregungen durch eine Session, bei der jeder am Workshop Beteiligte seine eigenen Vorstellungen mit LEGO®-Elementen als metaphorische Modelle umsetzt. Je weiter der Prozess fortschreitet, desto mehr lernen die Beteiligten miteinander zu arbeiten, mit den Händen zu denken und sich den Fragen gemeinsam zu stellen - auch dreidimensional.



Die großen Vorteile der Methode liegen:

- in der Gamification (spielerisch an Probleme heranzugehen macht es meist einfacher auf eine Lösung zu kommen, zudem werden Spiele weniger stark als Maßnahmen empfunden),

- in der Förderung der allgemeinen konstruktiven Kommunikation untereinander,

- in der Potentialentdeckung und -ausnutzung jedes Beteiligten,

- in der Aktivierung der Kreativität,

- der Versachlichung auch kontroverser Themen (z.B. im Konfliktmanagement oder Feedbackgespräch) durch den Transfer auf ein LEGO®-Modell und

- der Förderung der eigenen Vorstellungskraft.

Besonders vorteilhaft ist der partizipative Charakter, in dem jede Meinung als wichtig und diskursfähig betrachtet wird.

"SERIOUS WORK" schafft gleich zweierlei: es vermittelt Anfängern und Interessierten einen guten ersten Überblick und ermöglicht ihnen den Einstieg in die Methode, es erlaubt aber auch erfahrenen Moderatoren ihre Arbeit zu optimieren und auszuweiten.





Jens Dröge bietet Ergebnisse und Strategien mit Substanz und nutzt dafür die LEGO® SERIOUS PLAY®Methode. Als Übersetzter und deutscher Autor des ersten deutschsprachigen Buches zu diesem Thema "SERIOUS WORK - Meetings und Workshops mit der LEGO® SERIOUS PLAY®- Methode moderieren" wird jeder Workshop auf die individuelle Fragestellung und den jeweiligen Bedarf abgestimmt. Zusammen mit Sean Blair ist Jens Dröge offizieller Anbieter der Ausbildung zum "certified Facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY® Method and Materials" von SERIOUSWORK.

