Home IT/Technik/Interaktiv ReduSoft Ltd. Pressekontakt: Dipl.-Ing. Ralf Riescher Mühlbergring 45 88339 Bad Waldsee Tel: +49 (0) 7524 9153575 Fax: info@redusoft.de http://www.redusoft.de

Meldungen dieses Unternehmens: MathProf 5.0 - Software für interaktive und dynamische Mathematik [17.04.2019, 16 Uhr] MathProf 5.0 - Software für interaktive und dynamische Mathematik (press1) - Bad Waldsee, 17. April 2019 - MathProf ist eine Windows-Anwendung für Schüler, Lehrer, Studenten, Ingenieure und Wissenschaftler sowie alle sonstigen Mathematik-Interessierten.



Sie wird von vielen Einzelanwendern sowie von Schulen, Firmen und Institutionen zur interaktiven und grafischen Untersuchung von Sachverhalten und zur numerischen Ermittlung von Berechnungsergebnissen aus verschiedenen Bereichen der Mathematik eingesetzt.



Das Programm bietet neben der Verfügbarkeit von Funktionsplottern zur Ausgabe unterschiedlichster zweidimensionaler Kurven und Gebilde, die Möglichkeit zur Darstellung einfach bedienbarer und vielfältig konfigurierbarer 3D-Echtzeit-Grafiken.



Es eignet sich neben vielen Anwendungsgebieten in der Forschung und Ingenieurswissenschaft unter anderem zum Einsatz im naturwissenschaftlichen Unterricht von der Mittel- und Oberstufe bis zum Abitur sowie im Studium und Beruf. MathProf 5.0 verfügt über eine Sammlung von ca. 300 Unterprogrammen zu Fachthemen, welche übersichtlich und strukturiert gegliedert sind.



Behandelte Fachthemengebiete



Abgedeckt werden in diesem Programm sowohl die Themenbereiche Analysis, Algebra, Geometrie, Trigonometrie wie auch Stochastik.



Neben der Durchführbarkeit numerischer Untersuchungen und der Ausgabe relevanter Kurvendarstellungen zu vielen Teilbereichen der Analysis, können Sachverhalte der Geometrie grafisch interaktiv analysiert werden. Hierzu zählen unter anderem Untersuchungen mit Geraden, Kreisen und Kegelschnitten sowie vielen sonstigen geometrischen Gebilden.



Das Fachthemengebiet Algebra wird von Programmteilen abgedeckt, welche es beispielsweise ermöglichen, Operationen mit Matrizen durchführen, oder Gleichungssysteme unterschiedlicher Form lösen zu lassen. Zudem können die Lösungen von Differenzialgleichungen verschiedener Arten ermittelt und grafisch ausgegeben werden.



Bezüglich des Themenbereichs Stochastik verfügt das Programm über Teilprogramme, die zur Analyse und zur grafischen Darstellung von Sachverhalten zu diesem Fachgebiet dienlich sind. Hierzu zählen sowohl die numerische, wie auch die grafische Auswertbarkeit diskreter und stetiger Wahrscheinlichkeitsverteilungen.



Implementierte 3D-Echtzeit-Module



In dieser Applikation sind auch Module implementiert, welche die Darstellung sowie die interaktiv durchführbare grafische Analyse von Zusammenhängen vieler Bereiche der 3D-Mathematik ermöglichen. Hierzu gehören unter anderem die Visualisierung von Rotationskörpern, die Ausgabe mathematisch definierter Flächen verschiedener Arten und Raumkurven sowie weiterer dreidimensionaler Gebilde, welche durch Funktionsterme beschrieben werden können.



Ebenso wird die Durchführung relevanter Berechnungen sowie die visuelle Veranschaulichung von Gegebenheiten hinsichtlich vieler verschiedener Teilbereiche der dreidimensionalen Vektoralgebra (Punkte, Geraden, Ebenen, Kugeln) ermöglicht.



Ein zusätzliches Feature dieser Anwendung hinsichtlich der Präsentation von 3D-Grafiken besteht darin, dass sich hunderte vorgegebener, verschiedener räumlicher Gebilde ausgeben lassen, welche als Polyeder bezeichnet werden. Auch die Ermittlung der numerischen Eigenschaften sowie die grafische Untersuchung geometrischer Grundgebilde im Raum kann praktiziert werden. Zudem lassen sich relevante Berechnungen mit verschiedenen geometrischen Körpern im Raum durchführen. Die Möglichkeit zur Visualisierung dieser besteht ebenfalls.



Dieses Programm eignet sich zur Durchführung interaktiver Analysen und zur Ausgabe grafischer Darstellungen zu vielen Themen der Mathematik. Es ist einfach bedienbar sowie im Aufbau systematisch strukturiert und gegliedert.



Wesentliche Eigenschaften von MathProf 5.0



- Abdeckung vieler Themen der wesentlichsten Teilbereiche der Mathematik in ca. 300 Unterprogrammen

- Ausführbarkeit zwei- und dreidimensionaler grafischer Echtzeit-Simulationen

- Interaktiv mausbedienbare 2D-Grafiken in vielen Modulen

- Räumlich frei bewegbare, mausbedienbare und individuell anpassbare 3D-Grafiken

- Beispiele zu vielen Teilprogrammen

- Ausführliche Online-Hilfe mit Beispielen (ca. 1500 Seiten)

- Einfache Implementierbarkeit geometrischer Objekte und Gebilde in 2D-Grafiken

- Frei verwaltbare Formelbibliotheken in allen dafür relevanten Unterprogrammen



Eine kostenlose Demoversion von MathProf 5.0, welche sich 20 mal starten lässt, kann unter der Adresse www.redusoft.de heruntergeladen werden. Die Vollversionen des Programms kann zu einem Preis von 39 Euro erworben werden und läuft unter den Betriebssystemen Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 und 10.



Kontaktinformation:

ReduSoft Ltd.

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Ralf Riescher

Mühlbergring 45

88339 Bad Waldsee

Tel.: +49 (0) 7524 9153575

info@redusoft.de

www.redusoft.de



Firmenportrait:

ReduSoft Ltd. wurde im Jahr 2005 gegründet und im Handelsregister in Ulm eingetragen. Außer den Aufgabengebieten in der Systemtechnik widmet sich ReduSoft Ltd. der Entwicklung technisch-wissenschaftlicher Software. Tätigkeitsschwerpunkte sind hierbei die Erstellung von Anwendungen mit Echtzeitgrafiken sowie die Umsetzung anspruchsvoller Aufgaben aus verschiedenen technischen Bereichen der Steuerungstechnik. Der Verkauf ihrer Softwareprodukte erfolgt neben dem praktizierten Eigenvertrieb über deutsche Verlagshäuser. Downloads zu dieser Pressemitteilung: l41647988_k.jpg Dateityp: jpg

Größe: 1 KByte Share: Druck-Ansicht ] [ Weiterempfehlen ] [ press1 Originaltext abonnieren © 1998-2019 HighText Verlag / press1. Originaltexte der Unternehmen sind zur Verwendung und Wiederveröffentlichung durch die Presse freigegeben, sofern nicht anders vermerkt. Die automatisierte Übernahme oder Wiederveröffentlichung der press1-Inhalte in andere Online-Systeme bedarf der Genehmigung des HighText Verlags.

Originaltexte werden unter ausschließlicher Verantwortung des jeweiligen Unternehmens veröffentlicht. www.ibusiness.de - mobile.ibusiness.de - ibu.si - www.press1.de - www.video1.de -