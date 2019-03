Home IT/Technik/Interaktiv Patrick Waldeck Pressekontakt: Nicola Helms Annenheider Str. 257 27755 Delmenhorst Tel: 04221 99895-14 Fax: office@patrick-waldeck.com http://www.patrick-waldeck.com

Meldungen dieses Unternehmens: Lebensmomente für begeisterte Kunden [26.03.2019, 16 Uhr] Lebensmomente für begeisterte Kunden (press1) - 26. März 2019 - Mit der Frage "Welche Lebensmomente schenkst Du deinen Kunden?" schließt Patrick Waldeck seinen Impulsvortrag beim 6. Internationalen Speaker Slam in München ab und begeistert sein Publikum. Mehrere hundert Unternehmer und Führungskräfte aus insgesamt 12 Nationen nahmen teilweise lange Anreisen auf sich, um am letzten Freitagabend im restlos ausverkauften Ballsaal des Holiday Inn Hotels in der Münchner Innenstadt über 65 Vorträge zu hören. Die Themenwahl obliegt dabei den professionellen Vortragsrednern. Von Persönlichkeitsentwicklung über Human Resources bis hin zu Businessvorträgen über Marketing und Vertrieb. Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit, bei dem das Publikum in angenehmer Eventatmosphäre spannende und abwechslungsreiche Unterhaltung genießt, die oftmals zum Nachdenken anregt.



"Der Speaker Slam bietet eine Möglichkeit für interessierte Zuschauer, die Top Speaker der aktuellen Zeit hautnah zu erleben.", so Hermann Scherer, Initiator und Veranstalter des Wettbewerbs und selbst mehrfach ausgezeichneter Vortragsredner. Die Herausforderung besteht darin, mit einem maximal 5-minütigen Vortrag das Publikum mitzureißen. Emotionen und Impulse in dieser kurzen Vortragszeit hervorzurufen, gilt als die Königsklasse des Public Speakings. Zahlreiche Vertreter aus der Medienlandschaft, wie etwa Mike Hager, Bayerns bekanntester Radiomoderator oder Jörg Rositzke, Geschäftsführer des Fernsehsenders Hamburg1, bildeten dabei die fachkundige Jury und entschieden über die Vergabe der Preise, die im Rahmen des Speaker Slams ausgelobt werden. Ähnliche Veranstaltungen fanden bereits in Frankfurt, Wien und Hamburg statt.



Marketingexperte Patrick Waldeck gewann mit seinem Vortrag den "Excellence Award für Public Speaking". Diese Auszeichnung gilt denjenigen, die es verstehen, die Zuschauer emotional zu berühren und nachhaltig zu begeistern. Mit dem gewonnen Award qualifiziert sich Waldeck für den nächsten Speaker Slam, der Ende August in New York stattfindet. Neben seiner Tätigkeit als Vortragsredner betreibt Waldeck eine internationale Marketing- und Unternehmensberatung mit Hauptsitz im niedersächsischen Delmenhorst. Patrick Waldeck ist bekannt für seine ausgefallenen Werbestrategien und moderne Umsetzungsmethoden.





UNTERNEHMER & INNOVATOR

14 Jahre Erfahrung im professionellen Marketing. Über 2.000 Unternehmen in der Beratung. Jährlich über 5.000 Teilnehmer in den Seminaren seiner Agentur. Seine Kernthemen sind ganzheitliche Marketingstrategien, Weiterentwicklung von Unternehmen und professionelle Weiterbildung. Sein Motto: Mehr Kunden. Mehr Umsatz. Mehr Erfolg. Das ist Marketingexperte Patrick Waldeck.

