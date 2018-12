INPOSIA akquiriert Berliner B2B Spezialist EDIGRID

(press1) - 20. Dezember 2018 - Mit Wirkung zum 1.12.2018 übernimmt der B2B Integrations- und Digitalisierungsspezialist INPOSIA das Berliner Unternehmen EDIGrid. INPOSIA gibt damit binnen 12 Monaten die zweite Übernahme eines Wettbewerbers bekannt.

EDIGrid soll in ihrer bestehenden Struktur sowie mit allen Standorten und Mitarbeitern weitergeführt werden. Die Geschäftsführung geht an das INPOSIA Management über.



INPOSIA unterstreicht mit der Übernahme seine Position als einer der führenden Anbieter von B2B, B2G, eInvoicing und Integrations-Lösungen.

Das Karlsruher Unternehmen agiert mit seinen Lösungen weltweit in allen Unternehmensgrößen. Durch die Übernahme der EDIGrid wird die Kundenbasis im Bereich der Small und Medium Enterprises deutlich ausgebaut.



http://www.inposia.com



http://www.edigrid.de



INPOSIA Solutions GmbH

Bernhard Herbi

Ottostraße 18, 76227 Karlsruhe

+49 721 50955 0

mailto:info@inposia.com



INPOSIA ist ein global agierender Anbieter von Geschäftsintegrations-Lösungen und einer der technologisch fortschrittlichsten Player für B2B Digitalisierung und Integration auf dem Markt. Wir entwickeln und liefern Lösungen, die unseren Kunden dabei helfen, weltweit effiziente Geschäfts- und Integrationsprozesse durchzuführen. Unsere Digitalisierungslösungen, B2B, EDI, E-Invoicing und Automatisierungsdienste, die als OnPremise, SaaS / PaaS, Private & Public Cloud oder auch als kundenspezifische Hybrid-Systeme bereitgestellt werden, helfen unseren Kunden auf der ganzen Welt, Teil der digitalen Zukunft zu werden.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: