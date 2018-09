Auszeichnung! Syscovery Solve & Serve GmbH ist jetzt ServiceNow Bronze Services Partner

(press1) - 27. September 2018 - Die syscovery Solve & Serve GmbH, Anbieter von Enterprise Service Management, wurde von ServiceNow zum Bronze Services Partner ernannt. Damit bewies das Team von syscovery Solve & Serve nicht nur ServiceNow-Erfahrung und technisches Know-how, sondern auch ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit. Der Mannheimer IT-Spezialist gehört damit zum exklusiven Kreis der ausgezeichneten Partner von ServiceNow.



Als Business-Schwerpunkt im Bereich ServiceNow nennt syscovery Solve & Serve Lösungen für das IT Service Management, IT Operations Management, Cloud Management, Customer Service Management und IoT. "ServiceNow stellt eine einzigartige Plattform für unsere Kunden bereit. Und wir verfügen über entsprechend ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter, um mit dieser Plattform Kundenlösungen zu realisieren", so Inhaber und Geschäftsführer Stefan O. Billhardt. "Das zahlt sich jetzt aus. Danke an unsere Mitarbeiter, danke an ServiceNow und ganz besonderen Dank an unsere Kunden."



Auch im Bereich Plattform-Entwicklung spielt die syscovery Solve & Serve ganz vorne mit: Als frischgebackener ServiceNow Technology Partner hat das Mannheimer Unternehmen seine Expertise ausgebaut und bietet nun auch international Lösungen auf Basis von ServiceNow an.



Auf die aktuellen Auszeichnungen von ServiceNow ist das Team der syscovery stolz - beweisen diese doch, dass ServiceNow den Einsatz anerkennt: die erwiesene Kompetenz bei der Implementierung von ServiceNow-Lösungen, die hohe Anzahl von zertifizierten Experten und die in Projekten erreichte Kundenzufriedenheit (CSAT-Rating). Den Partnerstatus habe man in nur zwei Jahren erreicht. Ausruhen wolle man sich jetzt allerdings nicht, so das Credo bei syscovery. Gemeinsam mit ServiceNow wolle man auch weiter daran arbeiten, digitale Transformation in Unternehmen zu ermöglichen. Letztlich immer mit dem Ziel, die Geschäfte der Kunden nachhaltig zu verbessern.



Über syscovery Solve & Serve

Syscovery Solve & Serve GmbH mit Sitz in Mannheim ist seit fast 20 Jahren ein verlässlicher Partner im Bereich Enterprise Service Management und Enterprise Cloud. Wir unterstützen mittelständische Unternehmen, internationale Konzerne sowie öffentliche Auftraggeber bei der Neuausrichtung ihrer Geschäftsstrategie und der digitalen Transformation.

In unserer Beratung zeigen wir auf, wie Organisationen die Potentiale der digitalen Welt durch den Einsatz neuer Technologien richtig nutzen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein tiefgreifendes Prozessverständnis gepaart mit langjähriger Erfahrung ermöglicht es uns, Kunden bei der Optimierung und Transformation von Prozessen in innerbetrieblichen aber auch operativen Geschäftsbereichen zu helfen. Unser technisches Know-how, unser ausgeprägtes Service-Management-Verständnis und unsere Agile-Vorgehensweise sorgen für eine zielführende Umsetzung Ihrer Anforderungen.

Schwerpunkt unserer Tätigkeit sind die Bereiche IT, IoT, Customer Service, Human Ressource und die Zusammenarbeit Ihrer Teams in Ihrem digitalen Unternehmen.

Zur Umsetzung unserer Lösungen fokussieren wir auf die Cloudplattformen von ServiceNow, Microsoft und Amazon Web Services. Syscovery solve & Serve ist ServiceNow Bronze Services Partner, Microsoft Gold Partner und Cloud Solution Provider. Standardisierten oder auch maßgeschneiderten Managed Services und DevOps-Optionen runden das Angebot ab.

Syscovery Solve & Serve beschäftigt sich darüber hinaus ganz grundsätzlich mit den Auswirkungen der digitalen Transformation auf unsere Gesellschaft. Unter anderem als Mitglied im Bitkom, dem deutschen Digitalverband.

