(press1) - 6. Juli 2018 - Die BLOCKCHANCE Conference, am 24. und 25. August 2018 in der HafenCity Hamburg, mit dem Untertitel, "Bitcoin was just the beginning - Blockchain is the future of economics", zeigt sozioökonomische Auswirkungen der bevorstehenden Blockchain-Revolution. Dr. Sebastian Saxe, der CDO von Hamburg ist Schirmherr. Es werden SKYCOIN-Miner und 2.000 VEGANCoins verlost.



Die Konferenz schafft eine Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrung und gibt tiefe Einblicke in die Entwicklungen im Bereich der Blockchain- und Kryptowährungstechnologien. Special Guests sind Dr. Sebastian Saxe, CDO der Stadt Hamburg, der auch Schirmherr der Veranstaltung ist und Herr Synth aus Shanghai, Gründer und CEO von Skycoin und früherer Bitcoin-Core-Entwickler. Mehr als 35 weitere Referenten und Aussteller werden ihre Entwicklungen vorstellen. Tickets gibt es ab 15,00 ¤ bei Eventbrite. Skycoin, eine von Bitcoin und Ethereum Entwicklern ins Leben gerufene Kryptowährung und Blockchain-Plattform der dritten Generation, ist Presenting-Partner und bringt Skycoin-Mining-Hardware mit, um diese unter den Gästen zu verlosen. Des Weiteren verlost die VeganNation zwei Mal 1.000 VEGANCoins.



Diese Veranstaltung lehrt Anfänger und Enthusiasten über die sozioökonomischen Auswirkungen der kommenden Blockchain-Revolution. Der Programmmix aus Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen, Breakout-Sessions, Expobereich mit Produktdemonstrationen, Networking-Breaks und After-Glow-Party im Beach Club ist einzigartig in der Krypto-Szene. Am Freitag ist Einlass ab 9:00 und am Samstag ab 12:00 Uhr.



BLOCKCHANCE Conference Hamburg 2018 findet auf dem MLOVE FutureCity Campus, Baakenhöft 1, 20457 Hamburg, nahe U4-Station "HafenCity Universität" statt.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.blockchance.eu

Reservieren Sie einen Platz für die erste Reihe im Konferenzraum und für das Presse-Willkommen. Für Anmeldungen wenden Sie sich bitte an Fabian Friedrich



Digitale Pressemappen: http://www.blockchance.eu/presskit

Tickets: http://www.eventbrite.co.uk/e/blockchance-conference-hamburg-2018-tickets-47172661701





Presse Kontakt



Skyfi

Reitbrooker hinterdeich 272

21037 Hamburg

http://www.skyfi.org



Fabian Friedrich

+49 (0)176 616 95 771

mailto:fabian@blockchance.eu



Skyfi wurde 2018 gegründet und unterstützt unterschiedliche Projekte im Bereich Blockchain und Dezentralisierung. Auch 2018 gegründet die Eigenmarke "BLOCKCHANCE Conference"