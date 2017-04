the Rocking Raptor games kündigt die Veröffentlichung von 'Thunder Quiz' (PC CD-Rom) für März 2017 an

Das neue PC-Spiel 'Thunder Quiz' wurde auf dem deutschsprachigen Markt veröffentlicht.



(press1) - Karlsruhe, 10. April 2017 - Brian Thunder moderiert und unterhält in seiner Quiz-Show 'Thunder Quiz' bis zu drei Spieler gleichzeitig vor dem PC. In den Spielrunden können die Kandidaten ihr Schul-, Allgemein- und Expertenwissen unter Beweis stellen und mit Hilfe der aus TV-Sendungen beliebten Joker-Systeme den Highscore nach oben treiben.



Neben spannenden Bilder- und Soundrätseln wartet die Show mit über 1.000 interessanten Fragen aus 7 Kategorien auf: Geschichte, Natur, Sprichwörter, Tierwelt, Märchen, Naturwissenschaften, Volks- und Heimatkunde.

Die differenzierten Themengebiete laden zum Grübeln und Recherchieren ein.



Präsentiert in einem bunten Comic-Ambiente, eingesprochen von Profisprechern, mit vielen Animationen und cooler Musik, ist 'Thunder Quiz' die spaßige Familienunterhaltung und sorgt für reichlich Kurzweil.





the Rocking Raptor games

c/o Thomas Bittrolff

Am Geiersberg 3a

76646 Bruchsal



E-Mail: kontakt@rockingraptor.com



the Rocking Raptor games ist ein Softwareentwickler mit Sitz im Landkreis Karlsruhe. Seit 1991 im Bereich der digitalen Grafik, seit 1999 vorwiegend mit der Erstellung von Flash-Präsentationen tätig, seit 2000 auf die Produktion von Casual-Games ausgeweitet. Neben Apps für den Android-Markt wurden seitdem in Zusammenarbeit mit namhaften Publishern über 10 Titel für den in- und ausländischen Markt produziert und vertrieben.

