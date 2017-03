Neuer YouTube-Channel informiert über Schulmedizin und Naturheilkunde

Es gibt viele verschiedene Arten von guter Medizin - guter Schulmedizin und guter Naturmedizin. Und so wie sich Schulmedizin und Naturheilkunde ergänzen, so kommen auch im neuen YouTube-Channel "naturmedizin2go.de" von Dr. med. Matthias Frank immer beide Seiten zu Wort - eben einander ergänzend.



Der Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilkunde informiert über die faszinierende Welt der modernen Medizin so, damit sie jeder versteht. Und jeder Zuseher wird erkennen, wie viel selbst er dazu beitragen kann, um gesund zu werden und um gesund zu bleiben. Darüberhinaus vermitteln die Filme eine gute Basis für das Gespräch mit dem jeweils behandelnden Arzt.



Jede Woche - immer Freitags ab 18 Uhr - gibt es ein neues Video auf dem YouTubeChannel "naturmedizin2go" über Schulmedizin und Naturheilkunde, über Gesundheit und Vorsorge, über medizinische Therapien und Neues aus der Forschung. Für seine Patienten sind die jeweiligen Texte zum Film jederzeit auch auf seiner Website nachzulesen und werden um weitere Informationen, Hinweise und Tipps ergänzt.





