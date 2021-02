Emile Bloemen neuer CEO von FACT-Finder

(press1) - Pforzheim, 26. Februar 2021 - FACT-Finder, der europäische Marktführer für Suche, Navigation und Merchandising im eCommerce, gibt die Ernennung von Emile Bloemen zum neuen Geschäftsführer bekannt. Bloemen verantwortet damit zukünftig die Strategie- und Produktentwicklung der KI-basierten Conversion Engine.



Vor seiner Tätigkeit als CEO von FACT-Finder hatte Bloemen verschiedene Führungspositionen in eCommerce-Unternehmen inne, darunter Chief Revenue Officer, Sales Director EMEA/APAC und Senior Vice President Enterprise & Commerce. In seiner mehr als 15-jährigen eCommerce-Laufbahn war er auch als Global Vice President bei SAP Hybris tätig und hat den Erfolg der SAP-Tochter maßgeblich mitgestaltet.



Nach der Beteiligung der Unternehmer-Gruppe GENUI bei FACT-Finder ist die Ernennung von Bloemen der nächste konsequente Schritt, um den Wachstumskurs des Unternehmens weiter voranzutreiben. "Wir sind froh, dass wir so schnell einen Geschäftsführer gefunden haben, der mit seiner beeindruckenden Laufbahn sowohl einzigartiges Know-how als auch ein spannendes internationales Netzwerk mitbringt", sagt GENUI-Investor Boris Klenk. "Mit Emile Bloemen haben wir die perfekte Führungskraft gefunden, um mit FACT-Finder den nächsten Schritt zu gehen."



Im Fokus stehen Kundenbetreuung, Internationalisierung und die neueste Innovation FACT-Finder Next Generation. Seit dem Launch im Jahr 2020 setzen bereits mehr als 200 Online-Shops auf die von Grund auf neu entwickelte Suchlösung.



"Ich bin stolz, Teil dieses großartigen Teams zu sein", sagt Emile Bloemen. "Das Jahr 2020 hat die Welt des Handels für immer verändert - das digitale Einkaufserlebnis ist so wichtig wie nie zuvor. Mit FACT-Finder wollen wir unseren Kunden alles geben, um das aktuelle Momentum im eCommerce voll zu nutzen. Unsere höchste Priorität ist es, sie beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Bereits jetzt haben wir unser Customer-Success-Team personell verstärkt."





FACT-Finder ist europäischer Marktführer für Suche, Navigation, Personalisierung und Merchandising im eCommerce. Die KI-basierte Conversion Engine unterstützt Online-Shopper beim Finden der richtigen Produkte und steigert so den Umsatz um bis zu 33 Prozent. International kommt die Technologie in mehr als 1.800 Shops zum Einsatz - z.B. bei MYTHERESA, Douglas und Phoenix Contact. In den letzten drei Jahren wurde FACT-Finder von FinancesOnline dreimal als "Best Site Search Solution" ausgezeichnet.



